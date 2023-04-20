Командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги, примет участие в предварительном голосовании «Единой России» в Донецкой народной республике. По словам Жоги-старшего, его главной задачей будет помощь получившим ранения на фронте военнослужащим и поддержка семей участников СВО.
«Необходимо помогать ребятам, получившим ранения, интегрировать их в мирную жизнь. Помогать семьям погибших ребят. Инвалидам боевых действий — в протезировании, оздоровлении в санаториях нашей необъятной страны», — сообщил Жога. Его
Артем Жога подчеркнул, что предстоит много работы по восстановлению и развитию региона. «Я хотел бы принимать участие в этой работе. Построить все, что разрушили. Чтобы люди жили в благополучном месте, гордились им и забыли свои страдания», — сказал он. Сейчас участник СВО Жога вместе с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком он входит в наблюдательный совет госфонда «Защитники Отечества», который создан по Указу Президента.
Отдельный гвардейский разведывательный батальон «Спарта» имени Героя ДНР был создан в августе 2014 года. Первым его командиром был Арсен Павлов, также известный как Моторола. 16 октября 2016 года Павлов был убит при взрыве в лифте своего дома. Артем Жога возглавил батальон после гибели второго командира — своего сына Владимира Жоги, который погиб 5 марта 2022 года.
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