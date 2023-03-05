В Донецке увековечили легендарного комбата Жогу. Видео

В Донецке в честь Владимира Жоги открыли мемориальную табличку

05 марта 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

В честь Владимира Жоги открыли мемориальную табличку в Донецке Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке установили мемориальную табличку в честь погибшего год назад командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги. Военный погиб при освобождении города Волноваха. В Донецке, в честь годовщины смерти командира батальона «Спарта» Владимира Жоги в зоне спецоперации на Украине, открыли мемориальную табличку. На открытии был и отец военного. «Это был самый тяжелый год в моей жизни. Центр подготовки назван в честь Володи, это продолжение его дела, осуществление тех задач, которые он ставил перед собой», — сказал отец погибшего Артем Жога. Жога участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года, а в 2016 он стал командиром разведбатальона. О смерти военного стало известно 5 марта 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба положительно отозвался о погибшем командире «Спарты». Он заявил, что Жога всегда командовал своими войсками, находясь в эпицентре боевых действий. Также стало известно, что в ходе траурного митинга в честь Жоги украинские военные атаковали Волноваху. Украинцы нанесли удар из HIMARS.

В Донецке установили мемориальную табличку в честь погибшего год назад командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги. Военный погиб при освобождении города Волноваха. В Донецке, в честь годовщины смерти командира батальона «Спарта» Владимира Жоги в зоне спецоперации на Украине, открыли мемориальную табличку. На открытии был и отец военного. «Это был самый тяжелый год в моей жизни. Центр подготовки назван в честь Володи, это продолжение его дела, осуществление тех задач, которые он ставил перед собой», — сказал отец погибшего Артем Жога. Жога участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года, а в 2016 он стал командиром разведбатальона. О смерти военного стало известно 5 марта 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба положительно отозвался о погибшем командире «Спарты». Он заявил, что Жога всегда командовал своими войсками, находясь в эпицентре боевых действий. Также стало известно, что в ходе траурного митинга в честь Жоги украинские военные атаковали Волноваху. Украинцы нанесли удар из HIMARS.