В Донецке увековечили легендарного комбата Жогу. Видео

В Донецке в честь Владимира Жоги открыли мемориальную табличку
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Возложение День памяти участников боевых действий. Пермь, ордена и медали, участники боевых действий, боевые награды
В честь Владимира Жоги открыли мемориальную табличку в Донецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке установили мемориальную табличку в честь погибшего год назад командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги. Военный погиб при освобождении города Волноваха.

В Донецке, в честь годовщины смерти командира батальона «Спарта» Владимира Жоги в зоне спецоперации на Украине, открыли мемориальную табличку. На открытии был и отец военного. «Это был самый тяжелый год в моей жизни. Центр подготовки назван в честь Володи, это продолжение его дела, осуществление тех задач, которые он ставил перед собой», — сказал отец погибшего Артем Жога.

Жога участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года, а в 2016 он стал командиром разведбатальона. О смерти военного стало известно 5 марта 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба положительно отозвался о погибшем командире «Спарты». Он заявил, что Жога всегда командовал своими войсками, находясь в эпицентре боевых действий.

Также стало известно, что в ходе траурного митинга в честь Жоги украинские военные атаковали Волноваху. Украинцы нанесли удар из HIMARS.

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В Донецке установили мемориальную табличку в честь погибшего год назад командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги. Военный погиб при освобождении города Волноваха. В Донецке, в честь годовщины смерти командира батальона «Спарта» Владимира Жоги в зоне спецоперации на Украине, открыли мемориальную табличку. На открытии был и отец военного. «Это был самый тяжелый год в моей жизни. Центр подготовки назван в честь Володи, это продолжение его дела, осуществление тех задач, которые он ставил перед собой», — сказал отец погибшего Артем Жога. Жога участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года, а в 2016 он стал командиром разведбатальона. О смерти военного стало известно 5 марта 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба положительно отозвался о погибшем командире «Спарты». Он заявил, что Жога всегда командовал своими войсками, находясь в эпицентре боевых действий. Также стало известно, что в ходе траурного митинга в честь Жоги украинские военные атаковали Волноваху. Украинцы нанесли удар из HIMARS.
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