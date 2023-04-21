Дети написали бойцам теплые слова и подготовили рисунки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воспитанников детского сада из Магнитогорска Челябинской области поблагодарили за рисунки и письма, которые они подготовили для отправки на передовую, а коллектив — за собранные деньги. Об этом написали волонтеры в соцсетях.

«Выражаем огромную благодарность коллективу МДОУ „Детский сад №3“ города Магнитогорска „Солнышко“ за собранные денежные средства. Большое спасибо за рисунки и письма детей», — говорится в сообществе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры также выразили благодарность супругам Акбутиным, которые в очередной раз передали бойцам необходимые вещи. В посылке они отправили сладости, влажные салфетки, носки и трусы.

В Челябинской области, как и во всех регионах страны, с началом спецоперации волонтеры собирают грузы помощи для военнослужащих. На передовую отправляют все самое необходимое: одежду, продукты, а также детские письма и рисунки.