Воспитанников детского сада из Магнитогорска Челябинской области поблагодарили за рисунки и письма, которые они подготовили для отправки на передовую, а коллектив — за собранные деньги. Об этом написали волонтеры в соцсетях.
«Выражаем огромную благодарность коллективу МДОУ „Детский сад №3“ города Магнитогорска „Солнышко“ за собранные денежные средства. Большое спасибо за рисунки и письма детей», — говорится в сообществе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры также выразили благодарность супругам Акбутиным, которые в очередной раз передали бойцам необходимые вещи. В посылке они отправили сладости, влажные салфетки, носки и трусы.
В Челябинской области, как и во всех регионах страны, с началом спецоперации волонтеры собирают грузы помощи для военнослужащих. На передовую отправляют все самое необходимое: одежду, продукты, а также детские письма и рисунки.
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