Челябинских малышей поблагодарили за письма на фронт. Фото

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , детский сад, рисунок, дети, садик
Дети написали бойцам теплые слова и подготовили рисунки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Воспитанников детского сада из Магнитогорска Челябинской области поблагодарили за рисунки и письма, которые они подготовили для отправки на передовую, а коллектив — за собранные деньги. Об этом написали волонтеры в соцсетях.

«Выражаем огромную благодарность коллективу МДОУ „Детский сад №3“ города Магнитогорска „Солнышко“ за собранные денежные средства. Большое спасибо за рисунки и письма детей», — говорится в сообществе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры также выразили благодарность супругам Акбутиным, которые в очередной раз передали бойцам необходимые вещи. В посылке они отправили сладости, влажные салфетки, носки и трусы.

В Челябинской области, как и во всех регионах страны, с началом спецоперации волонтеры собирают грузы помощи для военнослужащих. На передовую отправляют все самое необходимое: одежду, продукты, а также детские письма и рисунки.

Письма и рисунки малышей очень поддерживают российских бойцов
Письма и рисунки малышей очень поддерживают российских бойцов

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Воспитанников детского сада из Магнитогорска Челябинской области поблагодарили за рисунки и письма, которые они подготовили для отправки на передовую, а коллектив — за собранные деньги. Об этом написали волонтеры в соцсетях. «Выражаем огромную благодарность коллективу МДОУ „Детский сад №3“ города Магнитогорска „Солнышко“ за собранные денежные средства. Большое спасибо за рисунки и письма детей», — говорится в сообществе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры также выразили благодарность супругам Акбутиным, которые в очередной раз передали бойцам необходимые вещи. В посылке они отправили сладости, влажные салфетки, носки и трусы. В Челябинской области, как и во всех регионах страны, с началом спецоперации волонтеры собирают грузы помощи для военнослужащих. На передовую отправляют все самое необходимое: одежду, продукты, а также детские письма и рисунки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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