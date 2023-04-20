20 апреля 2023

The Hill: республиканцы США призвали Байдена прекратить поставку «безудержной» помощи Украине

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Письмо подписали 19 представителей республиканской партии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Представители Республиканской партии США призвали администрацию Байдена прекратить отправку «безудержной» помощи и оружия на Украину. Об этом республиканцы написали в письме американскому президенту Джо Байдену.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что помощь США украинским военным усилиям угрожает дальнейшей эскалацией и не имеет столь необходимой стратегической ясности. Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение этой войны», — приводит слова из письма республиканцев издание The Hill.

Законодатели подчеркнули, Байдену необходимо в первую очередь уделить внимание «дипломатическим усилиям по защите мирного соглашения между двумя странами». Всего письмо подписали 19 сенаторов, депутатов и членов палаты представителей Республиканской партии США.

Ранее URA.RU сообщало о конгрессмене-республиканце Поле Госаре, который заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине стало катастрофой. По мнению политика, вмешательство Вашингтона повлекло за собой сотни тысяч жертв среди военных и мирных граждан.

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Представители Республиканской партии США призвали администрацию Байдена прекратить отправку «безудержной» помощи и оружия на Украину. Об этом республиканцы написали в письме американскому президенту Джо Байдену. «Мы глубоко обеспокоены тем, что помощь США украинским военным усилиям угрожает дальнейшей эскалацией и не имеет столь необходимой стратегической ясности. Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение этой войны», — приводит слова из письма республиканцев издание The Hill. Законодатели подчеркнули, Байдену необходимо в первую очередь уделить внимание «дипломатическим усилиям по защите мирного соглашения между двумя странами». Всего письмо подписали 19 сенаторов, депутатов и членов палаты представителей Республиканской партии США. Ранее URA.RU сообщало о конгрессмене-республиканце Поле Госаре, который заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине стало катастрофой. По мнению политика, вмешательство Вашингтона повлекло за собой сотни тысяч жертв среди военных и мирных граждан.
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