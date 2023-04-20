20 апреля 2023

Пермский штурмовик в зоне СВО восемь часов отбивался о вражеских атак после взятия окопа

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Штурмовик вместе с сослуживцем отбивались от атак противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермяк Александр Григоренко, участвующий в боях зоне СВО в штурмовом подразделении, рассказал о захвате вражеского окопа у населенного пункта Кременная. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко написал, что вместе с сослуживцем ему пришлось удерживать отвоеванный окоп в течение восьми часов.

«Занятый ребятами из соседнего батальона окоп нам с боевым товарищем (позывной „Ильич“) пришлось потом удерживать почти восемь часов, до самых сумерек. И все это время мы были, фактически, вдвоем в тактическом окружении под постоянным артиллерийским и стрелковым огнем противника», — рассказал Григоренко.

Ранее военнослужащий рассказывал о прямом боестолкновении с ВСУ. По словам Григоренко, для взятия вражеских позиций российским войскам пришлось вести обстрел с помощью минометов, танков и гранатометов. Затем штурмом их брала пехота.

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Пермяк Александр Григоренко, участвующий в боях зоне СВО в штурмовом подразделении, рассказал о захвате вражеского окопа у населенного пункта Кременная. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко написал, что вместе с сослуживцем ему пришлось удерживать отвоеванный окоп в течение восьми часов. «Занятый ребятами из соседнего батальона окоп нам с боевым товарищем (позывной „Ильич“) пришлось потом удерживать почти восемь часов, до самых сумерек. И все это время мы были, фактически, вдвоем в тактическом окружении под постоянным артиллерийским и стрелковым огнем противника», — рассказал Григоренко. Ранее военнослужащий рассказывал о прямом боестолкновении с ВСУ. По словам Григоренко, для взятия вражеских позиций российским войскам пришлось вести обстрел с помощью минометов, танков и гранатометов. Затем штурмом их брала пехота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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