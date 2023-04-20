Пермский штурмовик в зоне СВО восемь часов отбивался о вражеских атак после взятия окопа

Пермяк Александр Григоренко, участвующий в боях зоне СВО в штурмовом подразделении, рассказал о захвате вражеского окопа у населенного пункта Кременная. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко написал, что вместе с сослуживцем ему пришлось удерживать отвоеванный окоп в течение восьми часов.
«Занятый ребятами из соседнего батальона окоп нам с боевым товарищем (позывной „Ильич“) пришлось потом удерживать почти восемь часов, до самых сумерек. И все это время мы были, фактически, вдвоем в тактическом окружении под постоянным артиллерийским и стрелковым огнем противника», — рассказал Григоренко.
Ранее военнослужащий рассказывал о прямом боестолкновении с ВСУ. По словам Григоренко, для взятия вражеских позиций российским войскам пришлось вести обстрел с помощью минометов, танков и гранатометов. Затем штурмом их брала пехота.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.