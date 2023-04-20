Пермский штурмовик в зоне СВО восемь часов отбивался о вражеских атак после взятия окопа

21 апреля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Штурмовик вместе с сослуживцем отбивались от атак противника Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермяк Александр Григоренко, участвующий в боях зоне СВО в штурмовом подразделении, рассказал о захвате вражеского окопа у населенного пункта Кременная. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко написал, что вместе с сослуживцем ему пришлось удерживать отвоеванный окоп в течение восьми часов. «Занятый ребятами из соседнего батальона окоп нам с боевым товарищем (позывной „Ильич“) пришлось потом удерживать почти восемь часов, до самых сумерек. И все это время мы были, фактически, вдвоем в тактическом окружении под постоянным артиллерийским и стрелковым огнем противника», — рассказал Григоренко. Ранее военнослужащий рассказывал о прямом боестолкновении с ВСУ. По словам Григоренко, для взятия вражеских позиций российским войскам пришлось вести обстрел с помощью минометов, танков и гранатометов. Затем штурмом их брала пехота.

Пермяк Александр Григоренко, участвующий в боях зоне СВО в штурмовом подразделении, рассказал о захвате вражеского окопа у населенного пункта Кременная. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко написал, что вместе с сослуживцем ему пришлось удерживать отвоеванный окоп в течение восьми часов. «Занятый ребятами из соседнего батальона окоп нам с боевым товарищем (позывной „Ильич“) пришлось потом удерживать почти восемь часов, до самых сумерек. И все это время мы были, фактически, вдвоем в тактическом окружении под постоянным артиллерийским и стрелковым огнем противника», — рассказал Григоренко. Ранее военнослужащий рассказывал о прямом боестолкновении с ВСУ. По словам Григоренко, для взятия вражеских позиций российским войскам пришлось вести обстрел с помощью минометов, танков и гранатометов. Затем штурмом их брала пехота.