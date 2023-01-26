Российский штурмовик рассказал о бое лицом к лицу против ВСУ

Штурмовик из Перми провел бой лицом к лицу против ВСУ

27 января 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

По словам Александра Григоренко, бои проходили в лесополосе Фото: Минобороны России/Игорь Руденко новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко стал участником прямого боестолкновения с военнослужащими Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации. В беседе с URA.RU Григоренко отметил, что бои проходили в «декабре—январе». «Наша рота вела бой именно с ВСУ, а не с батальонами терробороны или наемниками. При этом, расстояние между нами и противником было 5-10 метров. Бои проходили в лесополосе. Противник обычно перекрывает их окопами и ставят пулеметные точки. Наиболее сильные укрепления — на перекрестках. При этом, они [военнослужащие ВСУ] постоянно наводили на нас артиллерию и танки», — рассказал Григоренко. Боец также поделился тактикой, которую применяли в ходе наступления российские военнослужащие. По его словам, перед атакой штурмовиков ведется обстрел укпрепрайона противника с помощью минометов, танков и гранатометов. Затем в бой идет пехота. При этом командование старается «беречь людей и не атаковать в лоб, если это возможно». Григоренко во второй раз принимает участие в спецоперации. На фронте он получил ранение и попал в госпиталь. После выздоровления штурмовик вновь намерен отправиться на передовую. По его словам, за участие в СВО военнослужащий представлен к медали, но получить ее Григоренко не рассчитывает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко стал участником прямого боестолкновения с военнослужащими Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации. В беседе с URA.RU Григоренко отметил, что бои проходили в «декабре—январе». «Наша рота вела бой именно с ВСУ, а не с батальонами терробороны или наемниками. При этом, расстояние между нами и противником было 5-10 метров. Бои проходили в лесополосе. Противник обычно перекрывает их окопами и ставят пулеметные точки. Наиболее сильные укрепления — на перекрестках. При этом, они [военнослужащие ВСУ] постоянно наводили на нас артиллерию и танки», — рассказал Григоренко. Боец также поделился тактикой, которую применяли в ходе наступления российские военнослужащие. По его словам, перед атакой штурмовиков ведется обстрел укпрепрайона противника с помощью минометов, танков и гранатометов. Затем в бой идет пехота. При этом командование старается «беречь людей и не атаковать в лоб, если это возможно». Григоренко во второй раз принимает участие в спецоперации. На фронте он получил ранение и попал в госпиталь. После выздоровления штурмовик вновь намерен отправиться на передовую. По его словам, за участие в СВО военнослужащий представлен к медали, но получить ее Григоренко не рассчитывает.