Советник Пушилина: ЧВК «Вагнер» взяли в котел ВСУ в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге, по которой проходило снабжение ВСУ, заявил Ян Гагин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте (Артемовске), что означает полное окружение ВСУ в городе. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Бойцы ЧВК „Вагнер“ установили контроль над дорогой Артемовск — Часов Яр. Крышка котла практически захлопнулась», — передает слова Гагина ТАСС. Он подчеркнул, что данная дорога была единственно оставшейся для снабжения группировки ВСУ в городе.
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