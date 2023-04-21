Советник Пушилина: ЧВК «Вагнер» взяли в котел ВСУ в Бахмуте

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Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге, по которой проходило снабжение ВСУ, заявил Ян Гагин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте (Артемовске), что означает полное окружение ВСУ в городе. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ установили контроль над дорогой Артемовск — Часов Яр. Крышка котла практически захлопнулась», — передает слова Гагина ТАСС. Он подчеркнул, что данная дорога была единственно оставшейся для снабжения группировки ВСУ в городе.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте (Артемовске), что означает полное окружение ВСУ в городе. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ установили контроль над дорогой Артемовск — Часов Яр. Крышка котла практически захлопнулась», — передает слова Гагина ТАСС. Он подчеркнул, что данная дорога была единственно оставшейся для снабжения группировки ВСУ в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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