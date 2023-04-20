20 апреля 2023

Куйвашева отговорили доверять выборы пиарщику с неоднозначной репутацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, хазеев ринат
Речи об отстранении Рината Хазеева от кампании при этом не идет Фото:

Стали известны подробности переговоров о том, кто будет отвечать за формирование новой гордумы Екатеринбурга. По данным URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев натолкнулся на критику, когда принимал решение, что формировать список кандидатов-одномандатников будет не мэр Алексей Орлов, как полагалось изначально, а доверенный политтехнолог Ринат Хазеев.

«Крупный бизнес, которому предстоит финансировать выборы, предложил Куйвашеву сделать куратором [кампаний в одномандатных округах], если не Орлова, то вице-губернатора [Олега] Чемезова», — рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, все из-за того, что в 2021-м, когда избирали депутатов Госдумы и заксо, у спонсоров были вопросы к Хазееву: он якобы так и не отчитался перед ними о расходах областного штаба.

«Чемезов же, напротив, в 2022-м [когда были губернаторские выборы] миллиардеров впечатлил — прозрачностью работы. И Куйвашев согласился», — добавил источник.

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Ранее URA.RU также сообщало, что крупный бизнес отказался снимать своих кандидатов с выборов в гордуму, намеченных на сентябрь, — из-за того, что ранее обо всем уже договорился с Орловым, еще до того, как Куйвашев заявил, что Орлов будет отвечать только за список «Единой России». Считается, что такое решение губернатор принял по причине того, что Орлов, когда составлял свой — то есть первоначальный — список кандидатов-одномандатников, не учел интересы Виталия Кочеткова («Мотив»), чью большую фракцию в думе хотел сократить.

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Стали известны подробности переговоров о том, кто будет отвечать за формирование новой гордумы Екатеринбурга. По данным URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев натолкнулся на критику, когда принимал решение, что формировать список кандидатов-одномандатников будет не мэр Алексей Орлов, как полагалось изначально, а доверенный политтехнолог Ринат Хазеев. «Крупный бизнес, которому предстоит финансировать выборы, предложил Куйвашеву сделать куратором [кампаний в одномандатных округах], если не Орлова, то вице-губернатора [Олега] Чемезова», — рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, все из-за того, что в 2021-м, когда избирали депутатов Госдумы и заксо, у спонсоров были вопросы к Хазееву: он якобы так и не отчитался перед ними о расходах областного штаба. «Чемезов же, напротив, в 2022-м [когда были губернаторские выборы] миллиардеров впечатлил — прозрачностью работы. И Куйвашев согласился», — добавил источник. Ранее URA.RU также сообщало, что крупный бизнес отказался снимать своих кандидатов с выборов в гордуму, намеченных на сентябрь, — из-за того, что ранее обо всем уже договорился с Орловым, еще до того, как Куйвашев заявил, что Орлов будет отвечать только за список «Единой России». Считается, что такое решение губернатор принял по причине того, что Орлов, когда составлял свой — то есть первоначальный — список кандидатов-одномандатников, не учел интересы Виталия Кочеткова («Мотив»), чью большую фракцию в думе хотел сократить.
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