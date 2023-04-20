Миллиардеры упрекнули Куйвашева, отстранившего мэра Екатеринбурга от выборов

20 апреля 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отстранил мэра от выборов в начале апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупный бизнес Екатеринбурга возмутила попытка Виталия Кочеткова («Мотив») удержать лидерство в гордуме по итогам сентябрьских выборов. Бизнесмены, по данным URA.RU, напомнили губернатору Евгению Куйвашеву, что в его победу над командой бывшего вице-мэра и — на тот момент — вице-губернатора Владимира Тунгусова на выборах в думу в 2018 году вкладывался не только Кочетков. Разговор состоялся после совещания 6 апреля, где Куйвашев объявил, что мэр Алексей Орлов лишается мандата на формирование нового созыва думы. По причине того, что при составлении списка кандидатов-одномандатников не учел интересы Кочеткова, который по просьбе губернатора потратил на выборы-2018 якобы около миллиарда рублей (источник в окружении бизнесмена, впрочем, называет гораздо меньшую сумму — более 100 млн). Новость по теме Куйвашев попросил Пумпянского отозвать кандидата с выборов в Екатеринбурге «Миллиардеры напомнили Куйвашеву, что бюджет той кампании формировали общими усилиями. Кочетков был просто представителем губернатора, распоряжавшимся бюджетом. А потом приватизировал „общую“ думу, пользуясь тем, что других участников альянса городская власть и активы интересуют в меньшей степени. Соответственно, сейчас никаких особых прав относительно других участников операции 2018 года Кочетков не имеет», — передал месседж бизнесменов собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что они также отказались снимать своих кандидатов с выборов, заявив, что уже обо всем ранее договорились с Орловым — еще до того, как Куйвашев отозвал у него электоральные полномочия. В областном департаменте информполитики воздержались от комментариев, были ли у губернатора в последние две недели встречи с предпринимателями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупный бизнес Екатеринбурга возмутила попытка Виталия Кочеткова («Мотив») удержать лидерство в гордуме по итогам сентябрьских выборов. Бизнесмены, по данным URA.RU, напомнили губернатору Евгению Куйвашеву, что в его победу над командой бывшего вице-мэра и — на тот момент — вице-губернатора Владимира Тунгусова на выборах в думу в 2018 году вкладывался не только Кочетков. Разговор состоялся после совещания 6 апреля, где Куйвашев объявил, что мэр Алексей Орлов лишается мандата на формирование нового созыва думы. По причине того, что при составлении списка кандидатов-одномандатников не учел интересы Кочеткова, который по просьбе губернатора потратил на выборы-2018 якобы около миллиарда рублей (источник в окружении бизнесмена, впрочем, называет гораздо меньшую сумму — более 100 млн). «Миллиардеры напомнили Куйвашеву, что бюджет той кампании формировали общими усилиями. Кочетков был просто представителем губернатора, распоряжавшимся бюджетом. А потом приватизировал „общую“ думу, пользуясь тем, что других участников альянса городская власть и активы интересуют в меньшей степени. Соответственно, сейчас никаких особых прав относительно других участников операции 2018 года Кочетков не имеет», — передал месседж бизнесменов собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что они также отказались снимать своих кандидатов с выборов, заявив, что уже обо всем ранее договорились с Орловым — еще до того, как Куйвашев отозвал у него электоральные полномочия. В областном департаменте информполитики воздержались от комментариев, были ли у губернатора в последние две недели встречи с предпринимателями.