Миллиардеры отказались снимать кандидатов с выборов в гордуму Екатеринбурга

20 апреля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Миллиардеры отказались снять своих кандидатов с выборов в гордуму Екатеринбурга. Глава РМК Игорь Алтушкин, Андрей Симановский («Сима-ленд») и Андрей Козицын (экс-гендиректор УГМК), по данным URA.RU, объяснили губернатору Евгению Куйвашеву, что уже достигли всех договоренностей с мэром Алексеем Орловым — еще до того, как Куйвашев отозвал у него мандат на ведение кампаний в округах. «И пусть теперь новый уполномоченный работает с согласованными персонами, которые морально настроились к предвыборной кампании, готовы выполнять задачи губернатора. И демотивировать их из-за политических перемен опасно», — передал месседж бизнесменов информированный источник. В департаменте информполитики региона не стали отвечать на вопрос, действительно ли Куйвашев в последние две недели встречался с Симановским, Алтушкиным и Козицыным. Новость по теме Во власть Екатеринбурга идут сотрудники РМК Косвенным подтверждением слов источника может быть выдвижение на праймериз «Единой России» двух сотрудников РМК — Владислава Овчинникова и Алексея Шестакова. Это произошло в момент, когда еще не было окончательно известно, утвердил ли Куйвашев итоговый список кандидатов-одномандатников, которые получат административный ресурс. О том, что список будет новый, Куйвашев объявил 6 апреля — на встрече в узком кругу, где раскритиковал мэра Орлова за якобы слабую подготовку к выборам и заявил, что он будет отвечать только за общегородской список «Единой России», который сам и возглавит. Основной причиной называют то, что Орлов при составлении своего списка кандидатов-одномандатников не учел интересы миллиардера Виталия Кочеткова, который контролирует большую фракцию в гордуме, — и при реализации этого плана мог возникнуть большой скандал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардеры отказались снять своих кандидатов с выборов в гордуму Екатеринбурга. Глава РМК Игорь Алтушкин, Андрей Симановский («Сима-ленд») и Андрей Козицын (экс-гендиректор УГМК), по данным URA.RU, объяснили губернатору Евгению Куйвашеву, что уже достигли всех договоренностей с мэром Алексеем Орловым — еще до того, как Куйвашев отозвал у него мандат на ведение кампаний в округах. «И пусть теперь новый уполномоченный работает с согласованными персонами, которые морально настроились к предвыборной кампании, готовы выполнять задачи губернатора. И демотивировать их из-за политических перемен опасно», — передал месседж бизнесменов информированный источник. В департаменте информполитики региона не стали отвечать на вопрос, действительно ли Куйвашев в последние две недели встречался с Симановским, Алтушкиным и Козицыным. Косвенным подтверждением слов источника может быть выдвижение на праймериз «Единой России» двух сотрудников РМК — Владислава Овчинникова и Алексея Шестакова. Это произошло в момент, когда еще не было окончательно известно, утвердил ли Куйвашев итоговый список кандидатов-одномандатников, которые получат административный ресурс. О том, что список будет новый, Куйвашев объявил 6 апреля — на встрече в узком кругу, где раскритиковал мэра Орлова за якобы слабую подготовку к выборам и заявил, что он будет отвечать только за общегородской список «Единой России», который сам и возглавит. Основной причиной называют то, что Орлов при составлении своего списка кандидатов-одномандатников не учел интересы миллиардера Виталия Кочеткова, который контролирует большую фракцию в гордуме, — и при реализации этого плана мог возникнуть большой скандал.