Экс-чиновница правительства ЯНАО возглавила медиахолдинг «Ямал-Медиа»

21 апреля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Марья Зулинова стала гендиректором «Ямал-Медиа» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Новым директором медиахолдинга «Ямал-Медиа» стала Марья Зулинова, ранее работавшая главой управления информполитики в правительстве ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в медиатусовке. «Марья Зулинова официально заняла пост гендиректора „Ямал-Медиа“», — сообщил источник. До повышения специально для нее в правительственном СМИ была создана должность заместителя гендиректора по интернет-коммуникациям. «Да, действительно, назначение состоялось в День ямальских СМИ — 19 апреля. Команда медиахолдинга была готова к этому и здесь нет какого-либо прецедента», — прокомментировала агентству Марья Зулинова. Ранее URA.RU сообщало, что прошлый руководитель «Ямал-Медиа» Максим Куренков неожиданно для всех уволился в январе этого года. До этого он занимал должность начальника управления проектной работы департамента внутренней политики ЯНАО.

Новым директором медиахолдинга «Ямал-Медиа» стала Марья Зулинова, ранее работавшая главой управления информполитики в правительстве ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в медиатусовке. «Марья Зулинова официально заняла пост гендиректора „Ямал-Медиа“», — сообщил источник. До повышения специально для нее в правительственном СМИ была создана должность заместителя гендиректора по интернет-коммуникациям. «Да, действительно, назначение состоялось в День ямальских СМИ — 19 апреля. Команда медиахолдинга была готова к этому и здесь нет какого-либо прецедента», — прокомментировала агентству Марья Зулинова. Ранее URA.RU сообщало, что прошлый руководитель «Ямал-Медиа» Максим Куренков неожиданно для всех уволился в январе этого года. До этого он занимал должность начальника управления проектной работы департамента внутренней политики ЯНАО.