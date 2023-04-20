20 апреля 2023
19 апреля 2023

Экс-чиновница правительства ЯНАО возглавила медиахолдинг «Ямал-Медиа»

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Комитеты. Курган, чиновница, шариковая ручка, телефон в руках, запись в блокноте
Марья Зулинова стала гендиректором «Ямал-Медиа» Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым директором медиахолдинга «Ямал-Медиа» стала Марья Зулинова, ранее работавшая главой управления информполитики в правительстве ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в медиатусовке.

«Марья Зулинова официально заняла пост гендиректора „Ямал-Медиа“», — сообщил источник. До повышения специально для нее в правительственном СМИ была создана должность заместителя гендиректора по интернет-коммуникациям.

«Да, действительно, назначение состоялось в День ямальских СМИ — 19 апреля. Команда медиахолдинга была готова к этому и здесь нет какого-либо прецедента», — прокомментировала агентству Марья Зулинова.

Ранее URA.RU сообщало, что прошлый руководитель «Ямал-Медиа» Максим Куренков неожиданно для всех уволился в январе этого года. До этого он занимал должность начальника управления проектной работы департамента внутренней политики ЯНАО.

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Новым директором медиахолдинга «Ямал-Медиа» стала Марья Зулинова, ранее работавшая главой управления информполитики в правительстве ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в медиатусовке. «Марья Зулинова официально заняла пост гендиректора „Ямал-Медиа“», — сообщил источник. До повышения специально для нее в правительственном СМИ была создана должность заместителя гендиректора по интернет-коммуникациям. «Да, действительно, назначение состоялось в День ямальских СМИ — 19 апреля. Команда медиахолдинга была готова к этому и здесь нет какого-либо прецедента», — прокомментировала агентству Марья Зулинова. Ранее URA.RU сообщало, что прошлый руководитель «Ямал-Медиа» Максим Куренков неожиданно для всех уволился в январе этого года. До этого он занимал должность начальника управления проектной работы департамента внутренней политики ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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