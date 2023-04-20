Экс-чиновница правительства ЯНАО возглавила медиахолдинг «Ямал-Медиа»

Новым директором медиахолдинга «Ямал-Медиа» стала Марья Зулинова, ранее работавшая главой управления информполитики в правительстве ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в медиатусовке.
«Марья Зулинова официально заняла пост гендиректора „Ямал-Медиа“», — сообщил источник. До повышения специально для нее в правительственном СМИ была создана должность заместителя гендиректора по интернет-коммуникациям.
«Да, действительно, назначение состоялось в День ямальских СМИ — 19 апреля. Команда медиахолдинга была готова к этому и здесь нет какого-либо прецедента», — прокомментировала агентству Марья Зулинова.
Ранее URA.RU сообщало, что прошлый руководитель «Ямал-Медиа» Максим Куренков неожиданно для всех уволился в январе этого года. До этого он занимал должность начальника управления проектной работы департамента внутренней политики ЯНАО.
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