Военный метеоролог объяснил, как ВСУ могут использовать в своих целях облачную погоду

Военный метеоролог Ильин: ВСУ могут скрытно перебросить технику в ДНР

22 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Облачная погода может замаскировать переброску техники, считает Александр Ильин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сплошную облачность ВСУ могут использовать как маскировку для переброски техники (например, в ДНР) для будущего контрнаступления. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-военный метеоролог, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ», подполковник запаса Александр Ильин. «Наличие сплошной облачности мешает аэрокосмической воздушной разведке. Через облака невозможно сфотографировать в оперативном режиме, отследить, что происходит на земле. Поэтому облака в какой-то мере являются именно маскировочной сетью, которая позволяет перемещать любые объекты более скрытно, чем при ясной погоде. Но с другой стороны наличие дождей приводит верхний слой земли в негодность, то есть он превращается в грязь. ВСУ теоретически могут [перекинуть технику, например, на территорию ДНР, чтобы потом пойти в атаку], но разбитые дороги, покрытые черноземной или глиняной грязью будут неблагоприятно сказываться на их оперативном перемещении. Внезапность — это когда все быстро можно сделать. А когда они будут сквозь гусеницы пропускать эту жижу и медленно двигаться, то оперативная переброска никакая невозможна», — объяснил Александр Ильин. Подполковник запаса добавил, что при сплошной облачности также возможна атака беспилотными летательными аппаратами ВСУ. «Теоретически [дроны атаковать] могут. Слышно, что они где-то летят, но их не видно. Если они используют для сканирования поверхности земли тепловизоры, то вполне себе можно получить при помощи их определенную информацию. Все зависит от высоты нижней границы облаков. Если это сплошная облачность, которая где-то местами смешивается с туманом, то [атака] практически невозможна. А если нижний край облачности 50-100 метров, то можно идти под нижней кромкой облаков и прекрасно отрабатывать любые задачи операции. Но тут такой дрон уже легко обнаружить даже с помощью визуального наблюдения», — подчеркнул Ильин. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в ближайшие две недели ВСУ не смогут провести контрнаступление в ДНР из-за неблагоприятных погодных условий. Она не позволяет сейчас вести полноценную аэроразведку, а распутица — использовать тяжелую бронетехнику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сплошную облачность ВСУ могут использовать как маскировку для переброски техники (например, в ДНР) для будущего контрнаступления. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-военный метеоролог, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ», подполковник запаса Александр Ильин. «Наличие сплошной облачности мешает аэрокосмической воздушной разведке. Через облака невозможно сфотографировать в оперативном режиме, отследить, что происходит на земле. Поэтому облака в какой-то мере являются именно маскировочной сетью, которая позволяет перемещать любые объекты более скрытно, чем при ясной погоде. Но с другой стороны наличие дождей приводит верхний слой земли в негодность, то есть он превращается в грязь. ВСУ теоретически могут [перекинуть технику, например, на территорию ДНР, чтобы потом пойти в атаку], но разбитые дороги, покрытые черноземной или глиняной грязью будут неблагоприятно сказываться на их оперативном перемещении. Внезапность — это когда все быстро можно сделать. А когда они будут сквозь гусеницы пропускать эту жижу и медленно двигаться, то оперативная переброска никакая невозможна», — объяснил Александр Ильин. Подполковник запаса добавил, что при сплошной облачности также возможна атака беспилотными летательными аппаратами ВСУ. «Теоретически [дроны атаковать] могут. Слышно, что они где-то летят, но их не видно. Если они используют для сканирования поверхности земли тепловизоры, то вполне себе можно получить при помощи их определенную информацию. Все зависит от высоты нижней границы облаков. Если это сплошная облачность, которая где-то местами смешивается с туманом, то [атака] практически невозможна. А если нижний край облачности 50-100 метров, то можно идти под нижней кромкой облаков и прекрасно отрабатывать любые задачи операции. Но тут такой дрон уже легко обнаружить даже с помощью визуального наблюдения», — подчеркнул Ильин. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в ближайшие две недели ВСУ не смогут провести контрнаступление в ДНР из-за неблагоприятных погодных условий. Она не позволяет сейчас вести полноценную аэроразведку, а распутица — использовать тяжелую бронетехнику.