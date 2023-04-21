Марочко: ВСУ не смогут провести контрнаступление в ближайшие две недели

Украина не сможет провести свое контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды. Так считает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель», — пояснил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. Из-за погоды Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут эффективно использовать воздушную технику, а размытые грунтовые дороги помешают передвижению вражеской бронетехники, подчеркнул он.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что контрнаступление уже началось. Военные эксперты предполагают, что оно закончится неудачей для украинских сил. Ветеран военной разведки Рустем Клупов уверен, что ВСУ вынуждают провести наступление. Генсенк НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев, чтобы контролировать наступление, пишет
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