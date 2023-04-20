20 апреля 2023

Курганские спасатели проверили дачи из-за пожаров. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
В Кургане проходят рейды из-за пожаров Фото:
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Сотрудники МЧС проверяют дачные дома из-за пожароопасной обстановки. Профилактические рейды проходят с использованием квадрокоптера и оповещения граждан с помощью спецтранспорта. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Сотрудниками МЧС проводятся профилактические рейды по дачным домам с разъяснительной работой с населением. Они проходят комплексно. С воздуха работают квадрокоптеры. С сегодняшнего дня для мониторинга обстановки добавили оповещение населения с помощью спецтранспорта. Такие рейды будут проходить во всех населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществ», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина, передает корреспондент URA.RU. Спасатели проверяют дачников на предмет нарушений, а также предупреждают об ответственности за разведение огня в неположенных местах.

Ранее URA.RU писало, что главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к землякам из-за сильных пожаров. Начальник регионального МЧС Юрий Землянский напомнил курганцам о действии особого противопожарного режима. До этого сообщалось, что в Кургане тушили сильный пожар в садовом товариществе. Там сгорело несколько дач на территории 500 квадратных метров.

В Кургане сотрудники МЧС проводят профилактические рейды
В Кургане сотрудники МЧС проводят профилактические рейды
Фото:
Спасатели проверяют заброшенные и жилые дачи
Спасатели проверяют заброшенные и жилые дачи
Фото:
Рейды проводятся с использованием квадрокоптеров
Рейды проводятся с использованием квадрокоптеров
Фото:
В ходе рейда спасатели используют спецтранспорт и громкоговорители для оповещения граждан
В ходе рейда спасатели используют спецтранспорт и громкоговорители для оповещения граждан
Фото:
Гражданам напоминают об опасности пожаров и ответственности за сжигание травы и разведение огня
Гражданам напоминают об опасности пожаров и ответственности за сжигание травы и разведение огня
Фото:

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Сотрудники МЧС проверяют дачные дома из-за пожароопасной обстановки. Профилактические рейды проходят с использованием квадрокоптера и оповещения граждан с помощью спецтранспорта. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Сотрудниками МЧС проводятся профилактические рейды по дачным домам с разъяснительной работой с населением. Они проходят комплексно. С воздуха работают квадрокоптеры. С сегодняшнего дня для мониторинга обстановки добавили оповещение населения с помощью спецтранспорта. Такие рейды будут проходить во всех населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществ», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина, передает корреспондент URA.RU. Спасатели проверяют дачников на предмет нарушений, а также предупреждают об ответственности за разведение огня в неположенных местах. Ранее URA.RU писало, что главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к землякам из-за сильных пожаров. Начальник регионального МЧС Юрий Землянский напомнил курганцам о действии особого противопожарного режима. До этого сообщалось, что в Кургане тушили сильный пожар в садовом товариществе. Там сгорело несколько дач на территории 500 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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