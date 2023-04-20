Курганские спасатели проверили дачи из-за пожаров. Фото, видео

21 апреля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

В Кургане проходят рейды из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Сотрудники МЧС проверяют дачные дома из-за пожароопасной обстановки. Профилактические рейды проходят с использованием квадрокоптера и оповещения граждан с помощью спецтранспорта. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Сотрудниками МЧС проводятся профилактические рейды по дачным домам с разъяснительной работой с населением. Они проходят комплексно. С воздуха работают квадрокоптеры. С сегодняшнего дня для мониторинга обстановки добавили оповещение населения с помощью спецтранспорта. Такие рейды будут проходить во всех населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществ», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина, передает корреспондент URA.RU. Спасатели проверяют дачников на предмет нарушений, а также предупреждают об ответственности за разведение огня в неположенных местах. Ранее URA.RU писало, что главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к землякам из-за сильных пожаров. Начальник регионального МЧС Юрий Землянский напомнил курганцам о действии особого противопожарного режима. До этого сообщалось, что в Кургане тушили сильный пожар в садовом товариществе. Там сгорело несколько дач на территории 500 квадратных метров. В Кургане сотрудники МЧС проводят профилактические рейды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели проверяют заброшенные и жилые дачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейды проводятся с использованием квадрокоптеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе рейда спасатели используют спецтранспорт и громкоговорители для оповещения граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гражданам напоминают об опасности пожаров и ответственности за сжигание травы и разведение огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники МЧС проверяют дачные дома из-за пожароопасной обстановки. Профилактические рейды проходят с использованием квадрокоптера и оповещения граждан с помощью спецтранспорта. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Сотрудниками МЧС проводятся профилактические рейды по дачным домам с разъяснительной работой с населением. Они проходят комплексно. С воздуха работают квадрокоптеры. С сегодняшнего дня для мониторинга обстановки добавили оповещение населения с помощью спецтранспорта. Такие рейды будут проходить во всех населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществ», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина, передает корреспондент URA.RU. Спасатели проверяют дачников на предмет нарушений, а также предупреждают об ответственности за разведение огня в неположенных местах. Ранее URA.RU писало, что главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к землякам из-за сильных пожаров. Начальник регионального МЧС Юрий Землянский напомнил курганцам о действии особого противопожарного режима. До этого сообщалось, что в Кургане тушили сильный пожар в садовом товариществе. Там сгорело несколько дач на территории 500 квадратных метров.