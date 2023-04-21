Бывшая фирма семьи челябинского экс-губернатора получит миллионы по старой сделке

Деньги бывшая фирма семьи экс-губернатора Бориса Дубровского получит по старой сделке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пользу ПО «Монтажник» (Магнитогорск, Челябинская область), являвшегося основным активом семьи экс-губернатора Бориса Дубровского, суд взыскал 4,5 миллиона рублей. Как следует из данных сервиса «Федресурс», решение последовало после признания недействительной сделки с индивидуальным предпринимателем.

«Определением суда признаны недействительными сделками действия по перечислению „Монтажником“ денежных средств на сумму 4,55 млн рублей. Транш совершен в пользу предпринимателя Марины Челомбиевой по обязательствам ООО „Финансово-промышленные консультанты“», — отмечается на сайте.

Средства взысканы солидарно с Челомбиевой и юрлица. При этом суд отказался удовлетворить требование конкурсного управляющего «Монтажника» Елены Соломки дополнительно взыскать с бизнесвумен 2,6 млн рублей, что обеспечило бы полную стоимость сделки суммой в 7,15 млн рублей.

Одновременно суд оставил без удовлетворения другой иск Соломки. Конкурсный управляющий добивалась признания недействительной сделки с ООО «Прогрессивные технологии». По договору, ПО «Монтажник» продал ей шесть автокранов и грузовиков. Соломка потребовала вернуть машины в конкурсную массу банкрота, но безуспешно.

Семья Дубровских приобрела ПО «Монтажник» в 2017 году. Банкротом предприятие признали в сентябре 2020 года. Покупался актив, когда Дубровский руководил регионом, а финансово несостоятельной фирма стала уже после его ухода с должности. Сам Дубровский остался дебитором «Монтажника». В апреле дочь Анна Дубровская потребовала в суде отстранить конкурсного управляющего компании от дел, однако суд ходатайство не поддержал.