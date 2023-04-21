Бывшая фирма семьи челябинского экс-губернатора получит миллионы по старой сделке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День народного единства в Челябинске, портрет, нимб, дубровский борис, ореол
Деньги бывшая фирма семьи экс-губернатора Бориса Дубровского получит по старой сделке Фото:

В пользу ПО «Монтажник» (Магнитогорск, Челябинская область), являвшегося основным активом семьи экс-губернатора Бориса Дубровского, суд взыскал 4,5 миллиона рублей. Как следует из данных сервиса «Федресурс», решение последовало после признания недействительной сделки с индивидуальным предпринимателем.

«Определением суда признаны недействительными сделками действия по перечислению „Монтажником“ денежных средств на сумму 4,55 млн рублей. Транш совершен в пользу предпринимателя Марины Челомбиевой по обязательствам ООО „Финансово-промышленные консультанты“», — отмечается на сайте.

Средства взысканы солидарно с Челомбиевой и юрлица. При этом суд отказался удовлетворить требование конкурсного управляющего «Монтажника» Елены Соломки дополнительно взыскать с бизнесвумен 2,6 млн рублей, что обеспечило бы полную стоимость сделки суммой в 7,15 млн рублей.

Одновременно суд оставил без удовлетворения другой иск Соломки. Конкурсный управляющий добивалась признания недействительной сделки с ООО «Прогрессивные технологии». По договору, ПО «Монтажник» продал ей шесть автокранов и грузовиков. Соломка потребовала вернуть машины в конкурсную массу банкрота, но безуспешно.

Семья Дубровских приобрела ПО «Монтажник» в 2017 году. Банкротом предприятие признали в сентябре 2020 года. Покупался актив, когда Дубровский руководил регионом, а финансово несостоятельной фирма стала уже после его ухода с должности. Сам Дубровский остался дебитором «Монтажника». В апреле дочь Анна Дубровская потребовала в суде отстранить конкурсного управляющего компании от дел, однако суд ходатайство не поддержал.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пользу ПО «Монтажник» (Магнитогорск, Челябинская область), являвшегося основным активом семьи экс-губернатора Бориса Дубровского, суд взыскал 4,5 миллиона рублей. Как следует из данных сервиса «Федресурс», решение последовало после признания недействительной сделки с индивидуальным предпринимателем. «Определением суда признаны недействительными сделками действия по перечислению „Монтажником“ денежных средств на сумму 4,55 млн рублей. Транш совершен в пользу предпринимателя Марины Челомбиевой по обязательствам ООО „Финансово-промышленные консультанты“», — отмечается на сайте. Средства взысканы солидарно с Челомбиевой и юрлица. При этом суд отказался удовлетворить требование конкурсного управляющего «Монтажника» Елены Соломки дополнительно взыскать с бизнесвумен 2,6 млн рублей, что обеспечило бы полную стоимость сделки суммой в 7,15 млн рублей. Одновременно суд оставил без удовлетворения другой иск Соломки. Конкурсный управляющий добивалась признания недействительной сделки с ООО «Прогрессивные технологии». По договору, ПО «Монтажник» продал ей шесть автокранов и грузовиков. Соломка потребовала вернуть машины в конкурсную массу банкрота, но безуспешно. Семья Дубровских приобрела ПО «Монтажник» в 2017 году. Банкротом предприятие признали в сентябре 2020 года. Покупался актив, когда Дубровский руководил регионом, а финансово несостоятельной фирма стала уже после его ухода с должности. Сам Дубровский остался дебитором «Монтажника». В апреле дочь Анна Дубровская потребовала в суде отстранить конкурсного управляющего компании от дел, однако суд ходатайство не поддержал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...