20 апреля 2023

Из мэрии курганского округа увольняются ответственные за борьбу с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , депутат, чиновник, портфель
Из управления юргамышской администрации планируют увольняться специалисты Фото:

Во время особого противопожарного режима из администрации Юргамышского округа Курганской области собираются уходить сотрудники управления гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальным властям. В администрации муниципалитета информацию о кадровых изменениях подтвердили.

«Из администрации округа планируют увольняться сотрудники, которые отвечают за борьбу с пожарами и другими чрезвычайными ситуациями. Они уже написали заявления», — отметил собеседник агентства. Другой инсайдер добавил, что сейчас руководитель управления Валерий Королев находится на больничном.

По телефону в администрации округа URA.RU уточнили, что собираются уходить начальник управления и его заместитель. В юргамышскую мэрию также направлен редакционный запрос с просьбой озвучить причины увольнения сотрудников. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в администрации Кургана пост руководителя управления ГО и ЧС покинул Игорь Пилюгин. По данным инсайдеров агентства, решение об увольнении связано с интересом силовиков к действиям мэрии по поводу крупных пожаров в прошлом году.

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Во время особого противопожарного режима из администрации Юргамышского округа Курганской области собираются уходить сотрудники управления гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальным властям. В администрации муниципалитета информацию о кадровых изменениях подтвердили. «Из администрации округа планируют увольняться сотрудники, которые отвечают за борьбу с пожарами и другими чрезвычайными ситуациями. Они уже написали заявления», — отметил собеседник агентства. Другой инсайдер добавил, что сейчас руководитель управления Валерий Королев находится на больничном. По телефону в администрации округа URA.RU уточнили, что собираются уходить начальник управления и его заместитель. В юргамышскую мэрию также направлен редакционный запрос с просьбой озвучить причины увольнения сотрудников. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в администрации Кургана пост руководителя управления ГО и ЧС покинул Игорь Пилюгин. По данным инсайдеров агентства, решение об увольнении связано с интересом силовиков к действиям мэрии по поводу крупных пожаров в прошлом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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