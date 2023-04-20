Из мэрии курганского округа увольняются ответственные за борьбу с пожарами

21 апреля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Из управления юргамышской администрации планируют увольняться специалисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время особого противопожарного режима из администрации Юргамышского округа Курганской области собираются уходить сотрудники управления гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальным властям. В администрации муниципалитета информацию о кадровых изменениях подтвердили. «Из администрации округа планируют увольняться сотрудники, которые отвечают за борьбу с пожарами и другими чрезвычайными ситуациями. Они уже написали заявления», — отметил собеседник агентства. Другой инсайдер добавил, что сейчас руководитель управления Валерий Королев находится на больничном. По телефону в администрации округа URA.RU уточнили, что собираются уходить начальник управления и его заместитель. В юргамышскую мэрию также направлен редакционный запрос с просьбой озвучить причины увольнения сотрудников. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в администрации Кургана пост руководителя управления ГО и ЧС покинул Игорь Пилюгин. По данным инсайдеров агентства, решение об увольнении связано с интересом силовиков к действиям мэрии по поводу крупных пожаров в прошлом году.

Во время особого противопожарного режима из администрации Юргамышского округа Курганской области собираются уходить сотрудники управления гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальным властям. В администрации муниципалитета информацию о кадровых изменениях подтвердили. «Из администрации округа планируют увольняться сотрудники, которые отвечают за борьбу с пожарами и другими чрезвычайными ситуациями. Они уже написали заявления», — отметил собеседник агентства. Другой инсайдер добавил, что сейчас руководитель управления Валерий Королев находится на больничном. По телефону в администрации округа URA.RU уточнили, что собираются уходить начальник управления и его заместитель. В юргамышскую мэрию также направлен редакционный запрос с просьбой озвучить причины увольнения сотрудников. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в администрации Кургана пост руководителя управления ГО и ЧС покинул Игорь Пилюгин. По данным инсайдеров агентства, решение об увольнении связано с интересом силовиков к действиям мэрии по поводу крупных пожаров в прошлом году.