27 марта 2023

Из управления курганской мэрии ушел руководитель. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, чиновник, документы, папка для документов, папка губернатора
Из курганской мэрии уволился чиновник Фото:

Пост руководителя управления ГО и ЧС города Кургана покинул начальник Игорь Пилюгин. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры близкие к администрации города. Соответствующая информация появилась и на сайте мэрии.

«Решение Пилюгина об увольнении связано с интересом силовиков к действиям мэрии по поводу крупных пожаров в 2022 году. На тот момент он не был руководителем, но впереди новый пожароопасный сезон. Вероятно, решил не рисковать», — поделился с агентством источник мэрии.

URA.RU направило запрос по увольнению Пилюгина в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. На сайте мэрии в открытых данных говорится, что Пилюгин является бывшим руководителем управления. Кроме того, на последнем совещании в мэрии за работу управления отчитывался заместитель начальника Владимир Ярков.

Ранее URA.RU уже сообщало о возможном увольнении Пилюгина. Он продержался на руководящей должности всего пять месяцев. Также URA.RU писало увольнении руководителя МКУ «Жилищная политика» Евгения Степанова. Бывший чиновник планирует заняться юриспруденцией.

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Пост руководителя управления ГО и ЧС города Кургана покинул начальник Игорь Пилюгин. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры близкие к администрации города. Соответствующая информация появилась и на сайте мэрии. «Решение Пилюгина об увольнении связано с интересом силовиков к действиям мэрии по поводу крупных пожаров в 2022 году. На тот момент он не был руководителем, но впереди новый пожароопасный сезон. Вероятно, решил не рисковать», — поделился с агентством источник мэрии. URA.RU направило запрос по увольнению Пилюгина в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. На сайте мэрии в открытых данных говорится, что Пилюгин является бывшим руководителем управления. Кроме того, на последнем совещании в мэрии за работу управления отчитывался заместитель начальника Владимир Ярков. Ранее URA.RU уже сообщало о возможном увольнении Пилюгина. Он продержался на руководящей должности всего пять месяцев. Также URA.RU писало увольнении руководителя МКУ «Жилищная политика» Евгения Степанова. Бывший чиновник планирует заняться юриспруденцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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