Экономист Сигал предрек повышение цен на жилье эконом-класса до уровня комфорта

Аналитик Сигал предрек расширение программ льготной ипотеки

23 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

На данный момент наблюдаются сезонные колебания цен на жилье в новостройках Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти РФ будут расширять программы льготной ипотеки, так как это выгодно для государства. Однако в ближайшие пять лет цены будут лишь расти, и жилье эконом-класса приблизиться по ценам к комфорту. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Новость по теме Льготная ипотека в 2023 году: новые условия, программы, как получить семьям с детьми. Инфографика «Отказываться от льготной ипотеки не будут, наоборот, сейчас даже идут разговоры об увеличении ипотеки по отдельным категориям. Здесь очень простая арифметика: люди привыкли брать длинные деньги, чем больше размер ипотеки, тем можно взять большее количество жилплощади, соответственно, потом люди будут хотеть больше денег тратить на ремонт, обстановку, мебель, и строительство тащит за собой другие сферы экономики. Поэтому ипотечные деньги — это деньги очень хорошо работающие, и не только для банка, но и в первую очередь для человека, который их взял, и для промышленности и, в целом, для государства. Потому что это деньги, которые напрямую сразу же идут в экономику и начинают работать», — заявил Павел Сигал. Собеседник агентства подчеркнул, что жилье при этом будет дорожать в соответствии с экономическими тенденциями. «Если смотреть на пять лет вперед, безусловно, будет постепенный рост стоимости жилья, он обычно коррелирует с экономическими тенденциями. Мы будем свидетелями тенденции, что жилье эконом-класса будет приближаться к комфорту, а комфорт будет двигаться дальше в категорию бизнеса, поскольку люди уже привыкли к тому, что качество постоянно улучшается», — отметил он. На данный момент цены на новости колеблются, периодически снижаясь, из-за сезонности, уточнил аналитик. «Определенные ценовые колебания в новостройках могут быть связаны с тем, что на рынке очень большая конкуренция между застройщиками, которые, соответственно, конкурируют за покупателя и предлагают ему наиболее выгодные условия, тем более, делают это как раз перед отпускным сезоном, когда многие люди принимают решение по поводу покупки жилья, чтобы поехать в отпуск с готовой сделкой», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ будут расширять программы льготной ипотеки, так как это выгодно для государства. Однако в ближайшие пять лет цены будут лишь расти, и жилье эконом-класса приблизиться по ценам к комфорту. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Отказываться от льготной ипотеки не будут, наоборот, сейчас даже идут разговоры об увеличении ипотеки по отдельным категориям. Здесь очень простая арифметика: люди привыкли брать длинные деньги, чем больше размер ипотеки, тем можно взять большее количество жилплощади, соответственно, потом люди будут хотеть больше денег тратить на ремонт, обстановку, мебель, и строительство тащит за собой другие сферы экономики. Поэтому ипотечные деньги — это деньги очень хорошо работающие, и не только для банка, но и в первую очередь для человека, который их взял, и для промышленности и, в целом, для государства. Потому что это деньги, которые напрямую сразу же идут в экономику и начинают работать», — заявил Павел Сигал. Собеседник агентства подчеркнул, что жилье при этом будет дорожать в соответствии с экономическими тенденциями. «Если смотреть на пять лет вперед, безусловно, будет постепенный рост стоимости жилья, он обычно коррелирует с экономическими тенденциями. Мы будем свидетелями тенденции, что жилье эконом-класса будет приближаться к комфорту, а комфорт будет двигаться дальше в категорию бизнеса, поскольку люди уже привыкли к тому, что качество постоянно улучшается», — отметил он. На данный момент цены на новости колеблются, периодически снижаясь, из-за сезонности, уточнил аналитик. «Определенные ценовые колебания в новостройках могут быть связаны с тем, что на рынке очень большая конкуренция между застройщиками, которые, соответственно, конкурируют за покупателя и предлагают ему наиболее выгодные условия, тем более, делают это как раз перед отпускным сезоном, когда многие люди принимают решение по поводу покупки жилья, чтобы поехать в отпуск с готовой сделкой», — заключил эксперт.