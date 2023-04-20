ЛДПР приглашает пермяков на фуршет и премьеру фильма о Жириновском

В Перми состоится премьера фильма об основателе и многолетнем лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, который ушел из жизни в апреле 2022 года. Картину создали его однопартийцы. В ЛДПР приглашают на показ ленты всех желающих.
«Всех желающих приглашаем на премьеру фильма-воспоминания „Живой“, посвященного основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Фильм создан ЛДПР в памятный день его рождения», — пишет в Telegram руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края Олег Постников.
Показ состоится 25 апреля в отеле New Star в 19:30. Вход свободный. Кроме того, организаторы обещают фуршет. Ранее URA.RU рассказывало, что ЛДПР в Перми устраивали панихиду и поминальный обед по Жириновскому, на которые также приглашали всех желающих.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. До этого у него диагностировали коронавирус. Похоронен политик на Новодевичьем кладбище в Москве.
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