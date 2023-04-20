20 апреля 2023

ЛДПР приглашает пермяков на фуршет и премьеру фильма о Жириновском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский на "Балу мечты" в Колонном зале дома Союзов. Москва, жириновский владимир
О Владимире Жириновском сняли фильм «Живой» Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

В Перми состоится премьера фильма об основателе и многолетнем лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, который ушел из жизни в апреле 2022 года. Картину создали его однопартийцы. В ЛДПР приглашают на показ ленты всех желающих.

«Всех желающих приглашаем на премьеру фильма-воспоминания „Живой“, посвященного основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Фильм создан ЛДПР в памятный день его рождения», — пишет в Telegram руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края Олег Постников.

Показ состоится 25 апреля в отеле New Star в 19:30. Вход свободный. Кроме того, организаторы обещают фуршет. Ранее URA.RU рассказывало, что ЛДПР в Перми устраивали панихиду и поминальный обед по Жириновскому, на которые также приглашали всех желающих.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. До этого у него диагностировали коронавирус. Похоронен политик на Новодевичьем кладбище в Москве.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми состоится премьера фильма об основателе и многолетнем лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, который ушел из жизни в апреле 2022 года. Картину создали его однопартийцы. В ЛДПР приглашают на показ ленты всех желающих. «Всех желающих приглашаем на премьеру фильма-воспоминания „Живой“, посвященного основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Фильм создан ЛДПР в памятный день его рождения», — пишет в Telegram руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края Олег Постников. Показ состоится 25 апреля в отеле New Star в 19:30. Вход свободный. Кроме того, организаторы обещают фуршет. Ранее URA.RU рассказывало, что ЛДПР в Перми устраивали панихиду и поминальный обед по Жириновскому, на которые также приглашали всех желающих. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. До этого у него диагностировали коронавирус. Похоронен политик на Новодевичьем кладбище в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...