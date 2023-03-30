Пермяков зовут на поминальный обед по Жириновскому

Лидер ЛДПР умер год назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

В Перми состоится панихида и поминальный обед по бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Партия приглашает почтить политика, умершего в апреле 2022 года, сообщил URA.RU руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников.

«Панихида в память о Владимире Вольфовиче Жириновском состоится 6 апреля в 10 утра. Она пройдет в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы», — рассказал Постников. По его словам, на поминальном обеде будет кутья и выпечка.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. До этого у него диагностировали коронавирус. Отпевал лидера ЛДПР патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а проститься с умершим приходил президент РФ Владимир Путин. Похоронен политик на Новодевичьем кладбище в Москве. В столице в честь Жириновского назвали одну из улиц города.