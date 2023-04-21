Замглавы свердловского города показал какие трамваи привезут из Челябинска. Фото

22 апреля 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Два трамвая КТМ-5 прибудут в Краснотурьинск из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск (Свердловская область) Александр Катаев продемонстрировал трамваи, которые привезут для городской трамвайной линии из Челябинска. Об этом он сообщил в социальной сети. «На днях руководитель нашего МКУ „Городской трамвай“ побывал у коллег из Челябинска. Он лично проверил ход подготовки двух трамвайных вагонов КТМ-5 к передаче», — рассказал Катаев в своем telegram-канале. В рамках подготовки трамваев к эксплуатации были проведены технические работы, покраска вагонов и косметический ремонт салонов. «После оформления всех необходимых документов трамваи будут доставлены в Краснотурьинск и после небольших доработок выйдут на линию», — добавил замглавы Краснотурьинска.

Заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск (Свердловская область) Александр Катаев продемонстрировал трамваи, которые привезут для городской трамвайной линии из Челябинска. Об этом он сообщил в социальной сети. «На днях руководитель нашего МКУ „Городской трамвай“ побывал у коллег из Челябинска. Он лично проверил ход подготовки двух трамвайных вагонов КТМ-5 к передаче», — рассказал Катаев в своем telegram-канале. В рамках подготовки трамваев к эксплуатации были проведены технические работы, покраска вагонов и косметический ремонт салонов. «После оформления всех необходимых документов трамваи будут доставлены в Краснотурьинск и после небольших доработок выйдут на линию», — добавил замглавы Краснотурьинска.