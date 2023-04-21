21 апреля 2023

Замглавы свердловского города показал какие трамваи привезут из Челябинска. Фото

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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, трамвай
Два трамвая КТМ-5 прибудут в Краснотурьинск из Челябинска Фото:

Заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск (Свердловская область) Александр Катаев продемонстрировал трамваи, которые привезут для городской трамвайной линии из Челябинска. Об этом он сообщил в социальной сети.

«На днях руководитель нашего МКУ „Городской трамвай“ побывал у коллег из Челябинска. Он лично проверил ход подготовки двух трамвайных вагонов КТМ-5 к передаче», — рассказал Катаев в своем telegram-канале.

В рамках подготовки трамваев к эксплуатации были проведены технические работы, покраска вагонов и косметический ремонт салонов. «После оформления всех необходимых документов трамваи будут доставлены в Краснотурьинск и после небольших доработок выйдут на линию», — добавил замглавы Краснотурьинска.

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Заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск (Свердловская область) Александр Катаев продемонстрировал трамваи, которые привезут для городской трамвайной линии из Челябинска. Об этом он сообщил в социальной сети. «На днях руководитель нашего МКУ „Городской трамвай“ побывал у коллег из Челябинска. Он лично проверил ход подготовки двух трамвайных вагонов КТМ-5 к передаче», — рассказал Катаев в своем telegram-канале. В рамках подготовки трамваев к эксплуатации были проведены технические работы, покраска вагонов и косметический ремонт салонов. «После оформления всех необходимых документов трамваи будут доставлены в Краснотурьинск и после небольших доработок выйдут на линию», — добавил замглавы Краснотурьинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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