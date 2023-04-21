Заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск (Свердловская область) Александр Катаев продемонстрировал трамваи, которые привезут для городской трамвайной линии из Челябинска. Об этом он сообщил в социальной сети.
«На днях руководитель нашего МКУ „Городской трамвай“ побывал у коллег из Челябинска. Он лично проверил ход подготовки двух трамвайных вагонов КТМ-5 к передаче», — рассказал Катаев в своем telegram-канале.
В рамках подготовки трамваев к эксплуатации были проведены технические работы, покраска вагонов и косметический ремонт салонов. «После оформления всех необходимых документов трамваи будут доставлены в Краснотурьинск и после небольших доработок выйдут на линию», — добавил замглавы Краснотурьинска.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!