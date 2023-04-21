В Британии назвали сроки, в которые Украина потеряет контроль над своим небом

Дефицит зенитных ракет приведет к потере Украиной контроля над небом уже в следующем месяце. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в следующем месяце», — говорится в материале
Среди прочего прогресс России в плане противостояния беспилотникам ВСУ ставит их использование украинскими военными под угрозу. Это приведет к сложностям наведения артиллерии на цель, что неминуемо скажется на экономии боеприпасов, количество которых ограничено.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина запрашивает у Запада увеличения поставок зенитных ракет, которые должны помочь им в плане прикрытия своих сил в ходе готовящего контрнаступления. Западные политики, в свою очередь, отвергают необходимость срочных поставок, так как считают, что ВСУ вполне хватает того количества вооружения, которое имеется в наличии у украинской армии, передает «Национальная служба новостей».
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