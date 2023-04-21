21 апреля 2023

В Британии назвали сроки, в которые Украина потеряет контроль над своим небом

The Times: ВСУ рискуют потерять контроль над небом уже в следующем месяце
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, с-300, пво, ВСУ, stock
ВСУ испытывают острый дефицит зенитных снарядов, пишет The Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дефицит зенитных ракет приведет к потере Украиной контроля над небом уже в следующем месяце. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в следующем месяце», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это стало известно из попавших в сеть секретных документов Пентагона.

Среди прочего прогресс России в плане противостояния беспилотникам ВСУ ставит их использование украинскими военными под угрозу. Это приведет к сложностям наведения артиллерии на цель, что неминуемо скажется на экономии боеприпасов, количество которых ограничено.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина запрашивает у Запада увеличения поставок зенитных ракет, которые должны помочь им в плане прикрытия своих сил в ходе готовящего контрнаступления. Западные политики, в свою очередь, отвергают необходимость срочных поставок, так как считают, что ВСУ вполне хватает того количества вооружения, которое имеется в наличии у украинской армии, передает «Национальная служба новостей».

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Дефицит зенитных ракет приведет к потере Украиной контроля над небом уже в следующем месяце. Об этом сообщает британская газета The Times. «Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в следующем месяце», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это стало известно из попавших в сеть секретных документов Пентагона. Среди прочего прогресс России в плане противостояния беспилотникам ВСУ ставит их использование украинскими военными под угрозу. Это приведет к сложностям наведения артиллерии на цель, что неминуемо скажется на экономии боеприпасов, количество которых ограничено. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина запрашивает у Запада увеличения поставок зенитных ракет, которые должны помочь им в плане прикрытия своих сил в ходе готовящего контрнаступления. Западные политики, в свою очередь, отвергают необходимость срочных поставок, так как считают, что ВСУ вполне хватает того количества вооружения, которое имеется в наличии у украинской армии, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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