В Британии назвали сроки, в которые Украина потеряет контроль над своим небом

The Times: ВСУ рискуют потерять контроль над небом уже в следующем месяце

22 апреля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывают острый дефицит зенитных снарядов, пишет The Times Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дефицит зенитных ракет приведет к потере Украиной контроля над небом уже в следующем месяце. Об этом сообщает британская газета The Times. «Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в следующем месяце», — говорится в материале газеты . Там добавили, что это стало известно из попавших в сеть секретных документов Пентагона. Среди прочего прогресс России в плане противостояния беспилотникам ВСУ ставит их использование украинскими военными под угрозу. Это приведет к сложностям наведения артиллерии на цель, что неминуемо скажется на экономии боеприпасов, количество которых ограничено. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина запрашивает у Запада увеличения поставок зенитных ракет, которые должны помочь им в плане прикрытия своих сил в ходе готовящего контрнаступления. Западные политики, в свою очередь, отвергают необходимость срочных поставок, так как считают, что ВСУ вполне хватает того количества вооружения, которое имеется в наличии у украинской армии, передает «Национальная служба новостей».

Дефицит зенитных ракет приведет к потере Украиной контроля над небом уже в следующем месяце. Об этом сообщает британская газета The Times. «Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в следующем месяце», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это стало известно из попавших в сеть секретных документов Пентагона. Среди прочего прогресс России в плане противостояния беспилотникам ВСУ ставит их использование украинскими военными под угрозу. Это приведет к сложностям наведения артиллерии на цель, что неминуемо скажется на экономии боеприпасов, количество которых ограничено. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина запрашивает у Запада увеличения поставок зенитных ракет, которые должны помочь им в плане прикрытия своих сил в ходе готовящего контрнаступления. Западные политики, в свою очередь, отвергают необходимость срочных поставок, так как считают, что ВСУ вполне хватает того количества вооружения, которое имеется в наличии у украинской армии, передает «Национальная служба новостей».