21 апреля 2023

В России нашли способ нарушить работу систем Starlink на Украине

Эксперт Леонков: системы РЭБ имеют возможности вносить сбои в работу Starlink
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, рация, ВСУ, наводчик, stock
Комплексы РЭБ разрушают цепи передачи данных в терминалах Starlink, заявил Алексей Леонков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеют возможности, которые позволяют вносить сбои в работу терминалов Starlink, отвечающих за передачу данных ВСУ. Так военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подтвердил реальность ранее появившейся информации, что системы РЭБ «Тобол» могли повлиять на нестабильную работу Starlink на Украине.

«Комплекс РЭБ воздействует мощным сигналом для уничтожения электронной начинки, создавая множество коротких замыканий, которые разрушают все цепи снабжения, питания, передачи данных системы Starlink», — передает слова Леонкова РБК. Независимый эксперт Александр Храмчихин согласился с такой точкой зрения, заявив, что процесс нарушения работы подобных систем сложный, но не невозможный.

Ранее автор американской газеты The Washington Post выразил мнение, что сбои в работе Starlink на Украине могли объясняться тестированием российскими военными системы радиоэлектронной борьбы «Тобол». Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что замусоривание космического пространства также позволит вывести из строя спутники Starlink, передает «Национальная служба новостей».

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Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеют возможности, которые позволяют вносить сбои в работу терминалов Starlink, отвечающих за передачу данных ВСУ. Так военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подтвердил реальность ранее появившейся информации, что системы РЭБ «Тобол» могли повлиять на нестабильную работу Starlink на Украине. «Комплекс РЭБ воздействует мощным сигналом для уничтожения электронной начинки, создавая множество коротких замыканий, которые разрушают все цепи снабжения, питания, передачи данных системы Starlink», — передает слова Леонкова РБК. Независимый эксперт Александр Храмчихин согласился с такой точкой зрения, заявив, что процесс нарушения работы подобных систем сложный, но не невозможный. Ранее автор американской газеты The Washington Post выразил мнение, что сбои в работе Starlink на Украине могли объясняться тестированием российскими военными системы радиоэлектронной борьбы «Тобол». Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что замусоривание космического пространства также позволит вывести из строя спутники Starlink, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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