InsideOver: США попали в «треугольник смерти» России

22 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Давление на США в тихоокеанском регионе усиливается, пишет InsideOver Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Россия совместно с Китаем и Северной Кореей создали в тихоокеанском регионе «треугольник смерти» для США, который заставляет власти Белого дома изменить свои планы. Об этом заявил Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver. «Мы легко обнаруживаем треугольник смерти в районе Тихого океана, в который попали США. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — говорится в материале . Там подчеркнули, что, усилив давление в тихоокеанском регионе, КНДР и Россия вынуждают США работать на два фронта, учитывая озабоченность американских властей украинским конфликтом, а также менять свои оперативные планы. Ранее бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший заявил, что США, недооценивая силу России, могут попасть в ловушку. Также увлечение украинским конфликтом приведет к потере США влияния на международной арене, передает «Национальная служба новостей».

Россия совместно с Китаем и Северной Кореей создали в тихоокеанском регионе «треугольник смерти» для США, который заставляет власти Белого дома изменить свои планы. Об этом заявил Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver. «Мы легко обнаруживаем треугольник смерти в районе Тихого океана, в который попали США. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — говорится в материале. Там подчеркнули, что, усилив давление в тихоокеанском регионе, КНДР и Россия вынуждают США работать на два фронта, учитывая озабоченность американских властей украинским конфликтом, а также менять свои оперативные планы. Ранее бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший заявил, что США, недооценивая силу России, могут попасть в ловушку. Также увлечение украинским конфликтом приведет к потере США влияния на международной арене, передает «Национальная служба новостей».