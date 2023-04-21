21 апреля 2023

InsideOver: США попали в «треугольник смерти» России

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Давление на США в тихоокеанском регионе усиливается, пишет InsideOver Фото:

Россия совместно с Китаем и Северной Кореей создали в тихоокеанском регионе «треугольник смерти» для США, который заставляет власти Белого дома изменить свои планы. Об этом заявил Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver.

«Мы легко обнаруживаем треугольник смерти в районе Тихого океана, в который попали США. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — говорится в материале. Там подчеркнули, что, усилив давление в тихоокеанском регионе, КНДР и Россия вынуждают США работать на два фронта, учитывая озабоченность американских властей украинским конфликтом, а также менять свои оперативные планы.

Ранее бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший заявил, что США, недооценивая силу России, могут попасть в ловушку. Также увлечение украинским конфликтом приведет к потере США влияния на международной арене, передает «Национальная служба новостей».

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Россия совместно с Китаем и Северной Кореей создали в тихоокеанском регионе «треугольник смерти» для США, который заставляет власти Белого дома изменить свои планы. Об этом заявил Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver. «Мы легко обнаруживаем треугольник смерти в районе Тихого океана, в который попали США. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — говорится в материале. Там подчеркнули, что, усилив давление в тихоокеанском регионе, КНДР и Россия вынуждают США работать на два фронта, учитывая озабоченность американских властей украинским конфликтом, а также менять свои оперативные планы. Ранее бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший заявил, что США, недооценивая силу России, могут попасть в ловушку. Также увлечение украинским конфликтом приведет к потере США влияния на международной арене, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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