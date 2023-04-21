21 апреля 2023

В Минобороны Италии назвали «единственный способ» разрешить конфликт на Украине

Министр обороны Италии Крозетто: конфликт на Украине можно решить прямыми переговорами
© Служба новостей «URA.RU»
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Италия выступает за прямые переговоры между сторонами конфликта, заявил Гуидо Крозетто Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт может быть решен исключительно с помощью прямых переговоров между конфликтующими сторонами. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Необходимо закончить столкновение и постараться усадить за один стол две конфликтующие стороны, которые на данный момент не ведут какого-либо диалога между собой», — передает слова Крозетто итальянская газета La Stampa. Он добавил, что несмотря на это Италия не отказывается от предоставления Украине средств для самообороны. Мир нуждается в новом посреднике для решения конфликтов, на роль которого может претендовать Китай, потому как ООН утратила способности к умиротворению опасных ситуаций, заключил Крозетто.

Ранее в обращении к Германии власти Китая заявили, что единственным верным способом решения конфликта на Украине является стремление к прогрессу в мирных переговорах. Турция предложила свою кандидатуру на роль посредника в мирных переговорах по Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Украинский конфликт может быть решен исключительно с помощью прямых переговоров между конфликтующими сторонами. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. «Необходимо закончить столкновение и постараться усадить за один стол две конфликтующие стороны, которые на данный момент не ведут какого-либо диалога между собой», — передает слова Крозетто итальянская газета La Stampa. Он добавил, что несмотря на это Италия не отказывается от предоставления Украине средств для самообороны. Мир нуждается в новом посреднике для решения конфликтов, на роль которого может претендовать Китай, потому как ООН утратила способности к умиротворению опасных ситуаций, заключил Крозетто. Ранее в обращении к Германии власти Китая заявили, что единственным верным способом решения конфликта на Украине является стремление к прогрессу в мирных переговорах. Турция предложила свою кандидатуру на роль посредника в мирных переговорах по Украине, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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