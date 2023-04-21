В Минобороны Италии назвали «единственный способ» разрешить конфликт на Украине

Украинский конфликт может быть решен исключительно с помощью прямых переговоров между конфликтующими сторонами. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
«Необходимо закончить столкновение и постараться усадить за один стол две конфликтующие стороны, которые на данный момент не ведут какого-либо диалога между собой», — передает слова Крозетто итальянская газета La Stampa. Он добавил, что несмотря на это Италия не отказывается от предоставления Украине средств для самообороны. Мир нуждается в новом посреднике для решения конфликтов, на роль которого может претендовать Китай, потому как ООН утратила способности к умиротворению опасных ситуаций, заключил Крозетто.
Ранее в обращении к Германии власти Китая заявили, что единственным верным способом решения конфликта на Украине является стремление к прогрессу в мирных переговорах. Турция предложила свою кандидатуру на роль посредника в мирных переговорах по Украине, передает «Национальная служба новостей».
Украинский конфликт может быть решен исключительно с помощью прямых переговоров между конфликтующими сторонами. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. «Необходимо закончить столкновение и постараться усадить за один стол две конфликтующие стороны, которые на данный момент не ведут какого-либо диалога между собой», — передает слова Крозетто итальянская газета La Stampa. Он добавил, что несмотря на это Италия не отказывается от предоставления Украине средств для самообороны. Мир нуждается в новом посреднике для решения конфликтов, на роль которого может претендовать Китай, потому как ООН утратила способности к умиротворению опасных ситуаций, заключил Крозетто. Ранее в обращении к Германии власти Китая заявили, что единственным верным способом решения конфликта на Украине является стремление к прогрессу в мирных переговорах. Турция предложила свою кандидатуру на роль посредника в мирных переговорах по Украине, передает «Национальная служба новостей».