В США считают недопустимым бесконтрольное выделение средств Украине

22 апреля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Республиканцы обвинили Джо Байдена в «безудержном расходовании» денег на Украину Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Денежная поддержка Украины со стороны США без оформления финансовой подотчетности недопустима. Такое мнение высказал член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс. «Недопустимо впустую тратить деньги на страну, не установив сроки возврата», — цитирует Энди Оглса RT. Украина с начала спецоперации получила от США порядка 113 миллиардов долларов, уточнил политик. Оглс обвинил президента США Джо Байдена в «безудержном расходовании средств в условиях практически полного отсутствия подотчетности». По его мнению, это недопустимо в условиях дефицита бюджета США. США оказывает военную помощь Украине с начала специальной военной операции. В начале апреля сообщалось, что Украина получит от администрации президента США военную помощь объемом 2,6 миллиарда долларов. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет считает, что у Вашингтона не получится контролировать расходование средств, которые разворовывают в Киеве.

Денежная поддержка Украины со стороны США без оформления финансовой подотчетности недопустима. Такое мнение высказал член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс. «Недопустимо впустую тратить деньги на страну, не установив сроки возврата», — цитирует Энди Оглса RT. Украина с начала спецоперации получила от США порядка 113 миллиардов долларов, уточнил политик. Оглс обвинил президента США Джо Байдена в «безудержном расходовании средств в условиях практически полного отсутствия подотчетности». По его мнению, это недопустимо в условиях дефицита бюджета США. США оказывает военную помощь Украине с начала специальной военной операции. В начале апреля сообщалось, что Украина получит от администрации президента США военную помощь объемом 2,6 миллиарда долларов. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет считает, что у Вашингтона не получится контролировать расходование средств, которые разворовывают в Киеве.