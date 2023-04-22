В Белгороде эвакуируют более трех тысяч жителей из-за взрывоопасного предмета. Видео

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Предмет был обнаружен рядом с местом падения боеприпаса с самолета Су-34 Фото:
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Рядом с местом падения боеприпаса в Белгороде было обнаружено взрывное устройство. Из-за этого происходит эвакуация жителей ближайших домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что общее число эвакуированных превышает трех тысяч человек.

«Саперами был найден взрывоопасный предмет. <…> Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Предмет был найден рядом с воронкой, которая образовалась от падения бомбы.

Ранее в Белгороде произошел мощный взрыв. Из-за него в городе образовалась воронка. Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34.

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Рядом с местом падения боеприпаса в Белгороде было обнаружено взрывное устройство. Из-за этого происходит эвакуация жителей ближайших домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что общее число эвакуированных превышает трех тысяч человек. «Саперами был найден взрывоопасный предмет. <…> Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Предмет был найден рядом с воронкой, которая образовалась от падения бомбы. Ранее в Белгороде произошел мощный взрыв. Из-за него в городе образовалась воронка. Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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