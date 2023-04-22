В Белгороде эвакуируют более трех тысяч жителей из-за взрывоопасного предмета. Видео

22 апреля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Предмет был обнаружен рядом с местом падения боеприпаса с самолета Су-34 Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядом с местом падения боеприпаса в Белгороде было обнаружено взрывное устройство. Из-за этого происходит эвакуация жителей ближайших домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что общее число эвакуированных превышает трех тысяч человек. «Саперами был найден взрывоопасный предмет. <…> Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — заявил Гладков в своем telegram-канале . Предмет был найден рядом с воронкой, которая образовалась от падения бомбы. Ранее в Белгороде произошел мощный взрыв. Из-за него в городе образовалась воронка. Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34.

Рядом с местом падения боеприпаса в Белгороде было обнаружено взрывное устройство. Из-за этого происходит эвакуация жителей ближайших домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что общее число эвакуированных превышает трех тысяч человек. «Саперами был найден взрывоопасный предмет. <…> Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Предмет был найден рядом с воронкой, которая образовалась от падения бомбы. Ранее в Белгороде произошел мощный взрыв. Из-за него в городе образовалась воронка. Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34.