Росэнергоатом: МАГАТЭ нагнетает ситуацию вокруг Запорожской АЭС

22 апреля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Представитель «Росэнергоатома» заявил, что по ЗАЭС никогда не стреляли Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эксперты МАГАТЭ нагнетают ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), утверждая, что станция подвергается артиллерийским обстрелам, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, по самой атомной станции никогда не стреляли. «При всем уважении к МАГАТЭ, идет искусственное нагнетание ситуации. <…>Обстрелы вокруг окрестной не прекращались, ВСУ постоянно бьют по береговой линии и получают в ответ. Что касается обстрелов самой станции, то их не было», — заявил Карчаа в прямом эфире телеканала «Россия 24». Ранее на Запорожской АЭС в турбинном зале четвертого энергоблока были выбиты окна. Однако Ренат Карчаа заявил, что это произошло из-за обстрелов боевых дронов, а не артиллерийских ударов, передает MK . В начале апреля около ЗАЭС упал украинский беспилотник. По данным российской армии, ВСУ планировали атаковать инфраструктуру станции.

Эксперты МАГАТЭ нагнетают ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), утверждая, что станция подвергается артиллерийским обстрелам, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, по самой атомной станции никогда не стреляли. «При всем уважении к МАГАТЭ, идет искусственное нагнетание ситуации. <…>Обстрелы вокруг окрестной не прекращались, ВСУ постоянно бьют по береговой линии и получают в ответ. Что касается обстрелов самой станции, то их не было», — заявил Карчаа в прямом эфире телеканала «Россия 24». Ранее на Запорожской АЭС в турбинном зале четвертого энергоблока были выбиты окна. Однако Ренат Карчаа заявил, что это произошло из-за обстрелов боевых дронов, а не артиллерийских ударов, передает MK. В начале апреля около ЗАЭС упал украинский беспилотник. По данным российской армии, ВСУ планировали атаковать инфраструктуру станции.