Baza: обнаруженная в Белгороде бомба несет 300 кг взрывчатки. Фото, видео

22 апреля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Местные жители покидают свои дома рядом с местом обнаружения бомбы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Взрывное устройство, которое обнаружили рядом с местом недавнего взрыва в Белгороде, представляет собой бомбу ФАБ-500, которая обычно несет 300 килограммов взрывчатки. Жильцов из ближайших домов эвакуируют в безопасное место. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Бомба ФАБ-500 весит полтонны и обычно несет 300 кг взрывчатки. Сейчас жильцов домов рядом с местом обнаружения эвакуируют в безопасное место», — сообщается в канале. Отмечается, что после эвакуации взрывотехники выкопают боеприпас. Затем они обезвредят его на полигоне. По предварительны данным, бомба находится на глубине семи метров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в Белгороде рядом с местом падения боеприпаса с самолета Су-34 было обнаружено взрывное устройство. Из-за этого в районе началась эвакуация местных жителей. По оценке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, общее число эвакуированных составляет более трех тысяч человек. Фото: соцсети

Взрывное устройство, которое обнаружили рядом с местом недавнего взрыва в Белгороде, представляет собой бомбу ФАБ-500, которая обычно несет 300 килограммов взрывчатки. Жильцов из ближайших домов эвакуируют в безопасное место. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Бомба ФАБ-500 весит полтонны и обычно несет 300 кг взрывчатки. Сейчас жильцов домов рядом с местом обнаружения эвакуируют в безопасное место», — сообщается в канале. Отмечается, что после эвакуации взрывотехники выкопают боеприпас. Затем они обезвредят его на полигоне. По предварительны данным, бомба находится на глубине семи метров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в Белгороде рядом с местом падения боеприпаса с самолета Су-34 было обнаружено взрывное устройство. Из-за этого в районе началась эвакуация местных жителей. По оценке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, общее число эвакуированных составляет более трех тысяч человек.