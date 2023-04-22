Baza: обнаруженная в Белгороде бомба несет 300 кг взрывчатки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, колонна, эвакуация, машины, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Местные жители покидают свои дома рядом с местом обнаружения бомбы (архивное фото) Фото:

Взрывное устройство, которое обнаружили рядом с местом недавнего взрыва в Белгороде, представляет собой бомбу ФАБ-500, которая обычно несет 300 килограммов взрывчатки. Жильцов из ближайших домов эвакуируют в безопасное место. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Бомба ФАБ-500 весит полтонны и обычно несет 300 кг взрывчатки. Сейчас жильцов домов рядом с местом обнаружения эвакуируют в безопасное место», — сообщается в канале. Отмечается, что после эвакуации взрывотехники выкопают боеприпас. Затем они обезвредят его на полигоне. По предварительны данным, бомба находится на глубине семи метров.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее в Белгороде рядом с местом падения боеприпаса с самолета Су-34 было обнаружено взрывное устройство. Из-за этого в районе началась эвакуация местных жителей. По оценке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, общее число эвакуированных составляет более трех тысяч человек.

Фото:

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрывное устройство, которое обнаружили рядом с местом недавнего взрыва в Белгороде, представляет собой бомбу ФАБ-500, которая обычно несет 300 килограммов взрывчатки. Жильцов из ближайших домов эвакуируют в безопасное место. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Бомба ФАБ-500 весит полтонны и обычно несет 300 кг взрывчатки. Сейчас жильцов домов рядом с местом обнаружения эвакуируют в безопасное место», — сообщается в канале. Отмечается, что после эвакуации взрывотехники выкопают боеприпас. Затем они обезвредят его на полигоне. По предварительны данным, бомба находится на глубине семи метров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в Белгороде рядом с местом падения боеприпаса с самолета Су-34 было обнаружено взрывное устройство. Из-за этого в районе началась эвакуация местных жителей. По оценке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, общее число эвакуированных составляет более трех тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...