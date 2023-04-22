Политолог объяснил, почему США не прекратят финансирование Украины

Политолог Топорнин: США будут финансировать Украину до конца 2023 года

23 апреля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

США активировали программу ленд-лиза для Украины, но пока не запустили, напомнил Николай Топорнин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США в 2022 году заложили в бюджет средства на финансирование Украины. Поэтому как минимум до конца 2023 года помощь будет оказываться в полном объеме, высказал мнение в беседе с URA.RU политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «На 2023 год можно вообще даже не волноваться по поводу финансирования Украины. Оно будет выделено в полном объеме. У меня есть подозрение, что и дальше, скорее всего, так и будет. США в конце финансового 2022 года приняли законы о финансировании и оказании помощи Украине. То есть это все уже запланировано в бюджете. Деньги выделены, зарезервированы. Они еще активировали программу ленд-лиза (снабжение по системе долгосрочной аренды — прим. URA.RU) для Украины, но президент США Джо Байден ее даже не распечатывал. Это 40-50-60 млрд долларов, которые могут быть задействованы, если ситуация на фронте усложнится для Украины, если потребуются срочные вливания или какая-то помощь», — объяснил Николай Топорнин. По словам политолога, больше трети бюджета Украины взяли на себя США и Евросоюз (ЕС). «ЕС одобрил бюджет на 2023 год, тоже выделил [средства], и США. Они даже программу общей помощи где-то на 60 с лишним миллиардов долларов запланировали. Чтобы вы представляли: я смотрел бюджет Украины на этот год — это всего 166 млрд долларов. Из них уже 60 с лишним выделено. То есть больше трети бюджета Украины берут на себя США и ЕС, а есть еще помощь, выделяемая Великобританией, Канадой, Австралией, Южной Кореей, Японией, Швейцарией, Норвегией. Этих средств хватит, чтобы поддерживать финансовую систему на плаву, платить зарплату военным, контрактникам, приобретать вооружение, чтобы свои военные заводы работали», — подчеркнул Топорнин. Ранее представители Республиканской партии США обратились к Байдену с призывом прекратить «безудержно» помогать Украине. По их мнению, это угрожает дальнейшей эскалацией и не имеет стратегической ясности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США в 2022 году заложили в бюджет средства на финансирование Украины. Поэтому как минимум до конца 2023 года помощь будет оказываться в полном объеме, высказал мнение в беседе с URA.RU политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «На 2023 год можно вообще даже не волноваться по поводу финансирования Украины. Оно будет выделено в полном объеме. У меня есть подозрение, что и дальше, скорее всего, так и будет. США в конце финансового 2022 года приняли законы о финансировании и оказании помощи Украине. То есть это все уже запланировано в бюджете. Деньги выделены, зарезервированы. Они еще активировали программу ленд-лиза (снабжение по системе долгосрочной аренды — прим. URA.RU) для Украины, но президент США Джо Байден ее даже не распечатывал. Это 40-50-60 млрд долларов, которые могут быть задействованы, если ситуация на фронте усложнится для Украины, если потребуются срочные вливания или какая-то помощь», — объяснил Николай Топорнин. По словам политолога, больше трети бюджета Украины взяли на себя США и Евросоюз (ЕС). «ЕС одобрил бюджет на 2023 год, тоже выделил [средства], и США. Они даже программу общей помощи где-то на 60 с лишним миллиардов долларов запланировали. Чтобы вы представляли: я смотрел бюджет Украины на этот год — это всего 166 млрд долларов. Из них уже 60 с лишним выделено. То есть больше трети бюджета Украины берут на себя США и ЕС, а есть еще помощь, выделяемая Великобританией, Канадой, Австралией, Южной Кореей, Японией, Швейцарией, Норвегией. Этих средств хватит, чтобы поддерживать финансовую систему на плаву, платить зарплату военным, контрактникам, приобретать вооружение, чтобы свои военные заводы работали», — подчеркнул Топорнин. Ранее представители Республиканской партии США обратились к Байдену с призывом прекратить «безудержно» помогать Украине. По их мнению, это угрожает дальнейшей эскалацией и не имеет стратегической ясности.