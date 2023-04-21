21 апреля 2023

Тюменские пожарные объединились с байкерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Байкеры начнут следить за пожарами Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Тюменские байкеры начнут помогать властям отслеживать возникновение пожаров в регионе, а в случае установления поджигателей получат денежную награду. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«С открытием сезона байкеры будут проводить внештатные моторейды и в случае выявления ландшафтных пожаров незамедлительно сообщать о них в МЧС», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Там уточнили, что за активную помощь в установлении виновных байкеры получат денежное вознаграждение.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти установили запрет на походы в лес до 13 мая. Изначально указ действовал до 22 апреля, однако срок было решено продлить. При этом с момента введения особого противопожарного режима в регионе произошло несколько пожаров. Так, возле Тюмени загорелись поля на Велижанском тракте. После этого огонь обнаружили на дороге к поселку Боровский.

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Тюменские байкеры начнут помогать властям отслеживать возникновение пожаров в регионе, а в случае установления поджигателей получат денежную награду. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области. «С открытием сезона байкеры будут проводить внештатные моторейды и в случае выявления ландшафтных пожаров незамедлительно сообщать о них в МЧС», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Там уточнили, что за активную помощь в установлении виновных байкеры получат денежное вознаграждение. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти установили запрет на походы в лес до 13 мая. Изначально указ действовал до 22 апреля, однако срок было решено продлить. При этом с момента введения особого противопожарного режима в регионе произошло несколько пожаров. Так, возле Тюмени загорелись поля на Велижанском тракте. После этого огонь обнаружили на дороге к поселку Боровский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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