Тюменские пожарные объединились с байкерами

22 апреля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Байкеры начнут следить за пожарами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Тюменские байкеры начнут помогать властям отслеживать возникновение пожаров в регионе, а в случае установления поджигателей получат денежную награду. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области. «С открытием сезона байкеры будут проводить внештатные моторейды и в случае выявления ландшафтных пожаров незамедлительно сообщать о них в МЧС», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Там уточнили, что за активную помощь в установлении виновных байкеры получат денежное вознаграждение. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти установили запрет на походы в лес до 13 мая. Изначально указ действовал до 22 апреля, однако срок было решено продлить. При этом с момента введения особого противопожарного режима в регионе произошло несколько пожаров. Так, возле Тюмени загорелись поля на Велижанском тракте. После этого огонь обнаружили на дороге к поселку Боровский.

Тюменские байкеры начнут помогать властям отслеживать возникновение пожаров в регионе, а в случае установления поджигателей получат денежную награду. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области. «С открытием сезона байкеры будут проводить внештатные моторейды и в случае выявления ландшафтных пожаров незамедлительно сообщать о них в МЧС», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Там уточнили, что за активную помощь в установлении виновных байкеры получат денежное вознаграждение. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти установили запрет на походы в лес до 13 мая. Изначально указ действовал до 22 апреля, однако срок было решено продлить. При этом с момента введения особого противопожарного режима в регионе произошло несколько пожаров. Так, возле Тюмени загорелись поля на Велижанском тракте. После этого огонь обнаружили на дороге к поселку Боровский.