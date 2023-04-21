Курганец, командир танка, недавно вернувшийся из отпуска в зону СВО, поблагодарил земляков за помощь и поддержку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«Командир танка поблагодарил областное правительство за приобретенный прибор ночного видения. Теперь он несет службу на передовой», — уточнили в пресс-службе.
На опубликованном властями видео боец из Кургана подчеркнул важность не только материальной поддержки от земляков, но и моральной. Детские письма, полученные с малой родины, сильно поднимают боевой дух. «Спасибо огромное Кургану. Мы с вами. Победа будет за нами», — завершил свое обращение к курганцам участник СВО.
Ранее URA.RU писало, что бойцы из Кургана, участвующие в спецоперации на Украине в составе 80-го танкового полка, передали землякам привет. Они поблагодарили волонтеров за гуманитарный груз.
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