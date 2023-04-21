Курганский танкист из зоны СВО поблагодарил земляков за поддержку. Видео

22 апреля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Танкист из Кургана поблагодарил земляков за поддержку Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганец, командир танка, недавно вернувшийся из отпуска в зону СВО, поблагодарил земляков за помощь и поддержку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Командир танка поблагодарил областное правительство за приобретенный прибор ночного видения. Теперь он несет службу на передовой», — уточнили в пресс-службе. На опубликованном властями видео боец из Кургана подчеркнул важность не только материальной поддержки от земляков, но и моральной. Детские письма, полученные с малой родины, сильно поднимают боевой дух. «Спасибо огромное Кургану. Мы с вами. Победа будет за нами», — завершил свое обращение к курганцам участник СВО. Ранее URA.RU писало, что бойцы из Кургана, участвующие в спецоперации на Украине в составе 80-го танкового полка, передали землякам привет. Они поблагодарили волонтеров за гуманитарный груз.

Курганец, командир танка, недавно вернувшийся из отпуска в зону СВО, поблагодарил земляков за помощь и поддержку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Командир танка поблагодарил областное правительство за приобретенный прибор ночного видения. Теперь он несет службу на передовой», — уточнили в пресс-службе. На опубликованном властями видео боец из Кургана подчеркнул важность не только материальной поддержки от земляков, но и моральной. Детские письма, полученные с малой родины, сильно поднимают боевой дух. «Спасибо огромное Кургану. Мы с вами. Победа будет за нами», — завершил свое обращение к курганцам участник СВО. Ранее URA.RU писало, что бойцы из Кургана, участвующие в спецоперации на Украине в составе 80-го танкового полка, передали землякам привет. Они поблагодарили волонтеров за гуманитарный груз.