21 апреля 2023

Курганский танкист из зоны СВО поблагодарил земляков за поддержку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танкист из Кургана поблагодарил земляков за поддержку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганец, командир танка, недавно вернувшийся из отпуска в зону СВО, поблагодарил земляков за помощь и поддержку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Командир танка поблагодарил областное правительство за приобретенный прибор ночного видения. Теперь он несет службу на передовой», — уточнили в пресс-службе.

На опубликованном властями видео боец из Кургана подчеркнул важность не только материальной поддержки от земляков, но и моральной. Детские письма, полученные с малой родины, сильно поднимают боевой дух. «Спасибо огромное Кургану. Мы с вами. Победа будет за нами», — завершил свое обращение к курганцам участник СВО.

Ранее URA.RU писало, что бойцы из Кургана, участвующие в спецоперации на Украине в составе 80-го танкового полка, передали землякам привет. Они поблагодарили волонтеров за гуманитарный груз.

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Курганец, командир танка, недавно вернувшийся из отпуска в зону СВО, поблагодарил земляков за помощь и поддержку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Командир танка поблагодарил областное правительство за приобретенный прибор ночного видения. Теперь он несет службу на передовой», — уточнили в пресс-службе. На опубликованном властями видео боец из Кургана подчеркнул важность не только материальной поддержки от земляков, но и моральной. Детские письма, полученные с малой родины, сильно поднимают боевой дух. «Спасибо огромное Кургану. Мы с вами. Победа будет за нами», — завершил свое обращение к курганцам участник СВО. Ранее URA.RU писало, что бойцы из Кургана, участвующие в спецоперации на Украине в составе 80-го танкового полка, передали землякам привет. Они поблагодарили волонтеров за гуманитарный груз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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