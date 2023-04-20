Курганцы из зоны СВО обратились к землякам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы из 80-го танкового полка, участвующие в зоне спецоперации на Украине, передали привет землякам. Кадры обращения военных опубликованы в группе «Гуманитарный фронт» в соцсети «ВКонтакте».

«Курган, привет!» — обратился к землякам один из военных. «Курган, Притобольный район — привет!» — добавил еще один курганский боец. Также военнослужащие совместно с другими военнослужащими прокричали троекратное «ура» и поблагодарили волонтеров за гуманитарный груз.

Специальная военная операция (СВО) на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной целью ВС РФ является защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация этой страны.

Ранее URA.RU писало, что десантники из зоны СВО записали видеообращение к курганскому чиновнику и главе колхоза. Военные поблагодарили граждан за гуманитарную помощь, переданную на фронт. Также сообщалось, что бойцы группировки «Отважные» обратились к курганским чиновникам, которые отправили им отремонтированный автомобиль УАЗ.