20 апреля 2023

Курганские танкисты из зоны СВО передали привет землякам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, военные, оружие, танкист, военнослужащие, спецназ, маскировка, сво, механик водитель, армия россии, люк танка
Курганцы из зоны СВО обратились к землякам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы из 80-го танкового полка, участвующие в зоне спецоперации на Украине, передали привет землякам. Кадры обращения военных опубликованы в группе «Гуманитарный фронт» в соцсети «ВКонтакте».

«Курган, привет!» — обратился к землякам один из военных. «Курган, Притобольный район — привет!» — добавил еще один курганский боец. Также военнослужащие совместно с другими военнослужащими прокричали троекратное «ура» и поблагодарили волонтеров за гуманитарный груз.

Специальная военная операция (СВО) на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной целью ВС РФ является защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация этой страны.

Ранее URA.RU писало, что десантники из зоны СВО записали видеообращение к курганскому чиновнику и главе колхоза. Военные поблагодарили граждан за гуманитарную помощь, переданную на фронт. Также сообщалось, что бойцы группировки «Отважные» обратились к курганским чиновникам, которые отправили им отремонтированный автомобиль УАЗ.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские бойцы из 80-го танкового полка, участвующие в зоне спецоперации на Украине, передали привет землякам. Кадры обращения военных опубликованы в группе «Гуманитарный фронт» в соцсети «ВКонтакте». «Курган, привет!» — обратился к землякам один из военных. «Курган, Притобольный район — привет!» — добавил еще один курганский боец. Также военнослужащие совместно с другими военнослужащими прокричали троекратное «ура» и поблагодарили волонтеров за гуманитарный груз. Специальная военная операция (СВО) на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной целью ВС РФ является защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация этой страны. Ранее URA.RU писало, что десантники из зоны СВО записали видеообращение к курганскому чиновнику и главе колхоза. Военные поблагодарили граждан за гуманитарную помощь, переданную на фронт. Также сообщалось, что бойцы группировки «Отважные» обратились к курганским чиновникам, которые отправили им отремонтированный автомобиль УАЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...