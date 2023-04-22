МИД Украины потребовало от Запада пересечь все красные линии России

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Киев требует увеличить поставки вооружения в 10 раз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для победы Киеву необходимо увеличение поставок оружия и боеприпасов от союзников в 10 раз. Об этом заявил замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник.

«Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с Россией в этом году. Таким образом, мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия», — написал украинский политик на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что Мельник потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца перейти все «красные линии» и обеспечить украинскую армию всеми доступными системами вооружения. При этом западные страны снизили поставки военной техники Украине, поскольку Киев постоянно требует больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать технику. Полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с URA.RU подчеркнул, что после того как восточноевропейские страны отдадут все оружие советского происхождения Украине, им потребуется новое, которое они вынуждены будут закупать у США в разы дороже.

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Для победы Киеву необходимо увеличение поставок оружия и боеприпасов от союзников в 10 раз. Об этом заявил замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник. «Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с Россией в этом году. Таким образом, мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия», — написал украинский политик на своей странице в соцсети Twitter. Ранее сообщалось, что Мельник потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца перейти все «красные линии» и обеспечить украинскую армию всеми доступными системами вооружения. При этом западные страны снизили поставки военной техники Украине, поскольку Киев постоянно требует больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать технику. Полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с URA.RU подчеркнул, что после того как восточноевропейские страны отдадут все оружие советского происхождения Украине, им потребуется новое, которое они вынуждены будут закупать у США в разы дороже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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