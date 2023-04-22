n-tv: Берлин выслал дипломатов РФ, чтобы противостоять разведке

22 апреля 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Власти Германии хотят сократить присутствие российской разведки на территории их страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти ФРГ приняли решение о высылке российских дипломатов из Германии для того, чтобы уменьшить присутствие спецслужб РФ на немецкой территории. Об этом сообщили в МИД ФРГ. «Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом. Это сделано для того, чтобы сократить присутствие российской разведки в Германии», — передает информацию МИД немецкий телеканал n-tv. Ранее власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. В МИД РФ заявили, что подобное отношение демонстративно разрушает весь массив российско-германских отношений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Берлин заранее предупредил Россию о решении отослать диппредставителей, однако продолжал всех убеждать в обратном. По ее словам, ФРГ таким образом пытались обмануть общественность.

Власти ФРГ приняли решение о высылке российских дипломатов из Германии для того, чтобы уменьшить присутствие спецслужб РФ на немецкой территории. Об этом сообщили в МИД ФРГ. «Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом. Это сделано для того, чтобы сократить присутствие российской разведки в Германии», — передает информацию МИД немецкий телеканал n-tv. Ранее власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. В МИД РФ заявили, что подобное отношение демонстративно разрушает весь массив российско-германских отношений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Берлин заранее предупредил Россию о решении отослать диппредставителей, однако продолжал всех убеждать в обратном. По ее словам, ФРГ таким образом пытались обмануть общественность.