n-tv: Берлин выслал дипломатов РФ, чтобы противостоять разведке

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Власти Германии хотят сократить присутствие российской разведки на территории их страны Фото:

Власти ФРГ приняли решение о высылке российских дипломатов из Германии для того, чтобы уменьшить присутствие спецслужб РФ на немецкой территории. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

«Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом. Это сделано для того, чтобы сократить присутствие российской разведки в Германии», — передает информацию МИД немецкий телеканал n-tv.

Ранее власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. В МИД РФ заявили, что подобное отношение демонстративно разрушает весь массив российско-германских отношений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Берлин заранее предупредил Россию о решении отослать диппредставителей, однако продолжал всех убеждать в обратном. По ее словам, ФРГ таким образом пытались обмануть общественность.

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Власти ФРГ приняли решение о высылке российских дипломатов из Германии для того, чтобы уменьшить присутствие спецслужб РФ на немецкой территории. Об этом сообщили в МИД ФРГ. «Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом. Это сделано для того, чтобы сократить присутствие российской разведки в Германии», — передает информацию МИД немецкий телеканал n-tv. Ранее власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. В МИД РФ заявили, что подобное отношение демонстративно разрушает весь массив российско-германских отношений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Берлин заранее предупредил Россию о решении отослать диппредставителей, однако продолжал всех убеждать в обратном. По ее словам, ФРГ таким образом пытались обмануть общественность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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