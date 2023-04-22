n-tv: Берлин выслал дипломатов РФ, чтобы противостоять разведке

Власти ФРГ приняли решение о высылке российских дипломатов из Германии для того, чтобы уменьшить присутствие спецслужб РФ на немецкой территории. Об этом сообщили в МИД ФРГ.
«Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом. Это сделано для того, чтобы сократить присутствие российской разведки в Германии», —
Ранее власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. В МИД РФ заявили, что подобное отношение демонстративно разрушает весь массив российско-германских отношений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Берлин заранее предупредил Россию о решении отослать диппредставителей, однако продолжал всех убеждать в обратном. По ее словам, ФРГ таким образом пытались обмануть общественность.
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