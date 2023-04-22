RT: ВС РФ в зоне СВО научились сбивать беспилотники без помощи оружия

23 апреля 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Ударный Fpv-дрон стал недорогой альтернативой высокоточной артиллерии, заявил боец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВС РФ с помощью ударного Fpv-дрона научились сбивать украинские БПЛА, не используя взрывчатку и оружие. Об этом рассказал боец с позывным Брат. «Есть специальные дополнительные „ноги“, для того чтобы можно было посадить нашу на птицу противника. У него слетает пропеллер и она падает», — передает слова бойца RT. Уточняется, что с помощью этих беспилотников российским военнослужащим удается скорректировать огонь и выявлять огневые позиции ВСУ. По словам бойца с позывным Амур, ударный Fpv-дрон стал недорогой альтернативой высокоточной артиллерии, так как дрон может поразить дом, бронемашину и огневые точки. Ранее сообщалось, что российские бойцы используют квадрокоптеры для разведки и уничтожения сил и средств противника. Уточнялось, что дроны также необходимы для наведения и корректировки артиллерийских ударов. Кроме того, в России представлен первый реактивный FPV-дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа К-5. Он оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением. Аппарат способен различать тепловые сигнатуры и образы объектов, пишет МК .

Бойцы ВС РФ с помощью ударного Fpv-дрона научились сбивать украинские БПЛА, не используя взрывчатку и оружие. Об этом рассказал боец с позывным Брат. «Есть специальные дополнительные „ноги“, для того чтобы можно было посадить нашу на птицу противника. У него слетает пропеллер и она падает», — передает слова бойца RT. Уточняется, что с помощью этих беспилотников российским военнослужащим удается скорректировать огонь и выявлять огневые позиции ВСУ. По словам бойца с позывным Амур, ударный Fpv-дрон стал недорогой альтернативой высокоточной артиллерии, так как дрон может поразить дом, бронемашину и огневые точки. Ранее сообщалось, что российские бойцы используют квадрокоптеры для разведки и уничтожения сил и средств противника. Уточнялось, что дроны также необходимы для наведения и корректировки артиллерийских ударов. Кроме того, в России представлен первый реактивный FPV-дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа К-5. Он оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением. Аппарат способен различать тепловые сигнатуры и образы объектов, пишет МК.