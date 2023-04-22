Дерипаска раскрыл, как долго доллар продержится в роли гегемона

Миллиардер Дерипаска: гегемонии доллара США осталось пять лет

23 апреля 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Доминирование доллара прекратится через пять лет, заявил Дерипаска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доминирование американской валюты в мире прекратится через пять лет. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. «Еще каких-то 5-7 лет назад доминирование доллара в мировых расчетах казалось незыблемым. Но теперь, после того, как это доминирование было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок <…> этому доминированию очень быстро начинает приходить конец. Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован», — пишет Дерипаска в telegram-канале . Он отметил, что к этому времени все расчеты будут диверсифицированы, крипто-цифровые валюты окажутся совместимы. По словам Дерипаски, переходный период может оказаться не простым, но это уже будет мир без гегемона. Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. Кроме того, стало известно о закрытии коммерческого Signature Bank. Издание Global Times сообщило, что все попытки Соединенных Штатов Америки сохранить свое гегемонию обречены на провал, пишет МК . В МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и рано или поздно доминирование этой валюты завершится.

Доминирование американской валюты в мире прекратится через пять лет. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. «Еще каких-то 5-7 лет назад доминирование доллара в мировых расчетах казалось незыблемым. Но теперь, после того, как это доминирование было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок <…> этому доминированию очень быстро начинает приходить конец. Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован», — пишет Дерипаска в telegram-канале. Он отметил, что к этому времени все расчеты будут диверсифицированы, крипто-цифровые валюты окажутся совместимы. По словам Дерипаски, переходный период может оказаться не простым, но это уже будет мир без гегемона. Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. Кроме того, стало известно о закрытии коммерческого Signature Bank. Издание Global Times сообщило, что все попытки Соединенных Штатов Америки сохранить свое гегемонию обречены на провал, пишет МК. В МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и рано или поздно доминирование этой валюты завершится.