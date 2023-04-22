22 апреля 2023

Дерипаска раскрыл, как долго доллар продержится в роли гегемона

Миллиардер Дерипаска: гегемонии доллара США осталось пять лет
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Доминирование доллара прекратится через пять лет, заявил Дерипаска Фото:

Доминирование американской валюты в мире прекратится через пять лет. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Еще каких-то 5-7 лет назад доминирование доллара в мировых расчетах казалось незыблемым. Но теперь, после того, как это доминирование было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок <…> этому доминированию очень быстро начинает приходить конец. Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован», — пишет Дерипаска в telegram-канале.

Он отметил, что к этому времени все расчеты будут диверсифицированы, крипто-цифровые валюты окажутся совместимы. По словам Дерипаски, переходный период может оказаться не простым, но это уже будет мир без гегемона.

Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. Кроме того, стало известно о закрытии коммерческого Signature Bank. Издание Global Times сообщило, что все попытки Соединенных Штатов Америки сохранить свое гегемонию обречены на провал, пишет МК. В МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и рано или поздно доминирование этой валюты завершится.

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Доминирование американской валюты в мире прекратится через пять лет. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. «Еще каких-то 5-7 лет назад доминирование доллара в мировых расчетах казалось незыблемым. Но теперь, после того, как это доминирование было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок <…> этому доминированию очень быстро начинает приходить конец. Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован», — пишет Дерипаска в telegram-канале. Он отметил, что к этому времени все расчеты будут диверсифицированы, крипто-цифровые валюты окажутся совместимы. По словам Дерипаски, переходный период может оказаться не простым, но это уже будет мир без гегемона. Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. Кроме того, стало известно о закрытии коммерческого Signature Bank. Издание Global Times сообщило, что все попытки Соединенных Штатов Америки сохранить свое гегемонию обречены на провал, пишет МК. В МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и рано или поздно доминирование этой валюты завершится.
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