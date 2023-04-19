В МИД РФ объявили о запуске процесса дедолларизации

20 апреля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Доминирование доллара скоро завершится, считает Панкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В мире запущен процесс дедолларизации, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, рано или поздно доминирование этой валюты завершится. «Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент. Американская политика подкрепляет его другими типами зависимостей, сеть отношений в военно-политической сфере, экономической и так далее», — заявил Панкин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, когда РФ избавится от доллара и как это повлияет на положение США в международной сфере. Ранее издания Axios сообщали, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. Кроме того, стало известно о закрытии коммерческого Signature Bank. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал государства отказаться от доллара, чтобы защититься от экономического кризиса. По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, осуществляемая сегодня США политизация международных экономических процессов привела к развитию «токсичности долларовой системы», пишет RT.

В мире запущен процесс дедолларизации, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, рано или поздно доминирование этой валюты завершится. «Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент. Американская политика подкрепляет его другими типами зависимостей, сеть отношений в военно-политической сфере, экономической и так далее», — заявил Панкин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, когда РФ избавится от доллара и как это повлияет на положение США в международной сфере. Ранее издания Axios сообщали, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. Кроме того, стало известно о закрытии коммерческого Signature Bank. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал государства отказаться от доллара, чтобы защититься от экономического кризиса. По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, осуществляемая сегодня США политизация международных экономических процессов привела к развитию «токсичности долларовой системы», пишет RT.