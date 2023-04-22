22 апреля 2023

Глава ЦРУ Бернс отчитал Зеленского за новые Mercedes у генералов ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
США обвинили Владимира Зеленского в растрате средств Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На выделенную Украине Соединенными Штатами финансовую поддержку украинские чиновники и военные приобрели для себя новые автомобили Mercedes. За это президента Украины Владимира Зеленского отчитал глава ЦРУ Уильям Бернс.

«Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: чиновники [в США] и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много», — передает слова Бернса журналист Сеймур Херш в эфире RT. Херш отметил, что на Украине запредельно высокий уровень коррупции.

Ранее Сеймур Херш, который является автором расследования взрыва на «Северных потоках», заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение присвоили не менее 400 млн долларов. Эти средства США передавали Украине на закупку дизельного топлива, необходимого для военной техники.

США и страны Запада оказывают финансовую поддержку Украине с начала спецоперации. Администрация украинского президента готовит новый пакет финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей».

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На выделенную Украине Соединенными Штатами финансовую поддержку украинские чиновники и военные приобрели для себя новые автомобили Mercedes. За это президента Украины Владимира Зеленского отчитал глава ЦРУ Уильям Бернс. «Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: чиновники [в США] и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много», — передает слова Бернса журналист Сеймур Херш в эфире RT. Херш отметил, что на Украине запредельно высокий уровень коррупции. Ранее Сеймур Херш, который является автором расследования взрыва на «Северных потоках», заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение присвоили не менее 400 млн долларов. Эти средства США передавали Украине на закупку дизельного топлива, необходимого для военной техники. США и страны Запада оказывают финансовую поддержку Украине с начала спецоперации. Администрация украинского президента готовит новый пакет финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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