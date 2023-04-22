Глава ЦРУ Бернс отчитал Зеленского за новые Mercedes у генералов ВСУ

На выделенную Украине Соединенными Штатами финансовую поддержку украинские чиновники и военные приобрели для себя новые автомобили Mercedes. За это президента Украины Владимира Зеленского отчитал глава ЦРУ Уильям Бернс.
«Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: чиновники [в США] и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много», — передает слова Бернса журналист Сеймур Херш в эфире RT. Херш отметил, что на Украине запредельно высокий уровень коррупции.
Ранее Сеймур Херш, который является автором расследования взрыва на «Северных потоках», заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение присвоили не менее 400 млн долларов. Эти средства США передавали Украине на закупку дизельного топлива, необходимого для военной техники.
США и страны Запада оказывают финансовую поддержку Украине с начала спецоперации. Администрация украинского президента готовит новый пакет финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей».
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