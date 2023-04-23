The National Interest: своей позицией Макрон подставил Украину

The National Interest: нежелание Макрона поддерживать США оставит Украину без средств

23 апреля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Своими заявлениями Эммануэль Макрон оставит Украину без поддержки Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция не собирается выступать на стороне Соединенных Штатов в случае их конфликта с Китаем, заставит Америку пересмотреть свой подход к спонсированию Украины. Франции придется отчитаться о том, сколько средств она вложила в поддержку Киева. «Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине», — сообщили журналисты издания The National Interest. Его цитирует издание argumenti.ru. Пока Франция не предоставит отчет о том, как она спонсировала Киев, США не будут направлять Киеву финансовую помощь. Авторы материала отмечают, что Макрон надеется на то, что США возьмут на себя большую часть обязанностей по поддержке Украины. При этом он не хочет участвовать в конфликте с Китаем. Эммануэль Макрон пытается наладить контакт с президентом России Владимиром Путины через Китай. Из-за этого он подвергается критике со стороны европейских союзников. Эта ситуация может закончиться расколом в Евросоюзе.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция не собирается выступать на стороне Соединенных Штатов в случае их конфликта с Китаем, заставит Америку пересмотреть свой подход к спонсированию Украины. Франции придется отчитаться о том, сколько средств она вложила в поддержку Киева. «Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине», — сообщили журналисты издания The National Interest. Его цитирует издание argumenti.ru. Пока Франция не предоставит отчет о том, как она спонсировала Киев, США не будут направлять Киеву финансовую помощь. Авторы материала отмечают, что Макрон надеется на то, что США возьмут на себя большую часть обязанностей по поддержке Украины. При этом он не хочет участвовать в конфликте с Китаем. Эммануэль Макрон пытается наладить контакт с президентом России Владимиром Путины через Китай. Из-за этого он подвергается критике со стороны европейских союзников. Эта ситуация может закончиться расколом в Евросоюзе.