22 апреля 2023
21 апреля 2023

Рыба выбросилась на берег озера в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, рыба речная
Об инциденте с рыбой сообщили очевидцы Фото:

Очевидцы запечатлели рыбу, которая выбросилась на берег озера Кабанье в поселке Варгаши (Курганская область). Эта информация появилась в соцсети.

«Раба на берегу. Поселок Варгаши, озеро Кабанье» — написано в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагается фото в качестве доказательства.

Ранее в селе Казаркино (Курганская область) обнаружили, что берег озера Желтяк завален мертвой рыбой. Об этом URA.RU рассказал местный житель. Курганцы также сообщали, что на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Видео с водоема разместили в соцсети. Специалисты Росрыболовства объясняли, что подобные явления регистрируются ежегодно. Одна из наиболее распространенных причины — маловодность озер в регионе.

Очевидцы сфотографировали берег озера Кабанье
Очевидцы сфотографировали берег озера Кабанье

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Очевидцы запечатлели рыбу, которая выбросилась на берег озера Кабанье в поселке Варгаши (Курганская область). Эта информация появилась в соцсети. «Раба на берегу. Поселок Варгаши, озеро Кабанье» — написано в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагается фото в качестве доказательства. Ранее в селе Казаркино (Курганская область) обнаружили, что берег озера Желтяк завален мертвой рыбой. Об этом URA.RU рассказал местный житель. Курганцы также сообщали, что на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Видео с водоема разместили в соцсети. Специалисты Росрыболовства объясняли, что подобные явления регистрируются ежегодно. Одна из наиболее распространенных причины — маловодность озер в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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