Рыба выбросилась на берег озера в Курганской области. Фото

23 апреля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Об инциденте с рыбой сообщили очевидцы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Очевидцы запечатлели рыбу, которая выбросилась на берег озера Кабанье в поселке Варгаши (Курганская область). Эта информация появилась в соцсети. «Раба на берегу. Поселок Варгаши, озеро Кабанье» — написано в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагается фото в качестве доказательства. Ранее в селе Казаркино (Курганская область) обнаружили, что берег озера Желтяк завален мертвой рыбой. Об этом URA.RU рассказал местный житель. Курганцы также сообщали, что на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Видео с водоема разместили в соцсети. Специалисты Росрыболовства объясняли, что подобные явления регистрируются ежегодно. Одна из наиболее распространенных причины — маловодность озер в регионе. Очевидцы сфотографировали берег озера Кабанье Фото «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45»

Очевидцы запечатлели рыбу, которая выбросилась на берег озера Кабанье в поселке Варгаши (Курганская область). Эта информация появилась в соцсети. «Раба на берегу. Поселок Варгаши, озеро Кабанье» — написано в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагается фото в качестве доказательства. Ранее в селе Казаркино (Курганская область) обнаружили, что берег озера Желтяк завален мертвой рыбой. Об этом URA.RU рассказал местный житель. Курганцы также сообщали, что на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Видео с водоема разместили в соцсети. Специалисты Росрыболовства объясняли, что подобные явления регистрируются ежегодно. Одна из наиболее распространенных причины — маловодность озер в регионе.