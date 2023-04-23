Очевидец: Путин не спал почти сутки во время поездки в зону СВО

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин отдыхал лишь иногда Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время своего визита в зону специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин практически не спал. Об этом репортеру Павлу Зарубину рассказал один из очевидцев.

«По моим прикидкам он [Путин] не спал где-то часа 23, может в районе суток, но с легкими перерывами на возможность уснуть, там в транспорте или вертолете. Президент, как я понял, имеет очень тяжелый и рваный график. По пути движения я не смог так как он в любом положении быстренько уснуть, отключиться, расслабиться», — заявил очевидец в интервью репортеру «Россия 1».

Путин посещал Херсонскую область и Луганскую народную республику 18 апреля. Президент во время своей поездки встретился с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. После этого он пообщался с военными из группировки войск «Днепр». Также российский лидер объяснил, зачем лично поехал на фронт.

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Во время своего визита в зону специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин практически не спал. Об этом репортеру Павлу Зарубину рассказал один из очевидцев. «По моим прикидкам он [Путин] не спал где-то часа 23, может в районе суток, но с легкими перерывами на возможность уснуть, там в транспорте или вертолете. Президент, как я понял, имеет очень тяжелый и рваный график. По пути движения я не смог так как он в любом положении быстренько уснуть, отключиться, расслабиться», — заявил очевидец в интервью репортеру «Россия 1». Путин посещал Херсонскую область и Луганскую народную республику 18 апреля. Президент во время своей поездки встретился с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. После этого он пообщался с военными из группировки войск «Днепр». Также российский лидер объяснил, зачем лично поехал на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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