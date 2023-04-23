Очевидец: Путин не спал почти сутки во время поездки в зону СВО

23 апреля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отдыхал лишь иногда Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время своего визита в зону специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин практически не спал. Об этом репортеру Павлу Зарубину рассказал один из очевидцев. «По моим прикидкам он [Путин] не спал где-то часа 23, может в районе суток, но с легкими перерывами на возможность уснуть, там в транспорте или вертолете. Президент, как я понял, имеет очень тяжелый и рваный график. По пути движения я не смог так как он в любом положении быстренько уснуть, отключиться, расслабиться», — заявил очевидец в интервью репортеру «Россия 1». Путин посещал Херсонскую область и Луганскую народную республику 18 апреля. Президент во время своей поездки встретился с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. После этого он пообщался с военными из группировки войск «Днепр». Также российский лидер объяснил, зачем лично поехал на фронт.

Во время своего визита в зону специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин практически не спал. Об этом репортеру Павлу Зарубину рассказал один из очевидцев. «По моим прикидкам он [Путин] не спал где-то часа 23, может в районе суток, но с легкими перерывами на возможность уснуть, там в транспорте или вертолете. Президент, как я понял, имеет очень тяжелый и рваный график. По пути движения я не смог так как он в любом положении быстренько уснуть, отключиться, расслабиться», — заявил очевидец в интервью репортеру «Россия 1». Путин посещал Херсонскую область и Луганскую народную республику 18 апреля. Президент во время своей поездки встретился с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. После этого он пообщался с военными из группировки войск «Днепр». Также российский лидер объяснил, зачем лично поехал на фронт.