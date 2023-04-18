Путин встретился с генералом Лапиным на фронте. Видео

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Александр Лапин (на фото) доложил Владимиру Путину о ситуации на фронте
Александр Лапин (на фото) доложил Владимиру Путину о ситуации на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин встретился с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. Встреча прошла во время визита российского лидера в ЛНР.

Владимир Путин встретился с генералом Лапиным и принял от него доклад об обстановки на луганском направлении по прибытии в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Также глава государства заслушал доклады других офицеров о ситуации на фронте, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что поездки российского лидера в штабы «Восток» и «Днепр» не готовились заранее.

Бывший глава Центрального военного округа Лапин в начале апреля был командирован на передовую по приказу главы Минобороны России Сергея Шойгу. Генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в беседе с URA.RU заявил, что Лапина отправили на фронт для обеспечения сил спецоперации оружием перед грядущим контрнаступлением украинской армии.

Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» Херсонской области, где узнал у военных об обстановке на фронте. Также президент поздравил военнослужащих с пасхой и подарил им копию иконы, которая, как заявил российский лидер, принадлежала одному из успешных министров обороны Российской империи. Позже в пресс-службе Кремля сообщили о визите в Луганскую народную республику.

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Президент России Владимир Путин встретился с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. Встреча прошла во время визита российского лидера в ЛНР. Владимир Путин встретился с генералом Лапиным и принял от него доклад об обстановки на луганском направлении по прибытии в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Также глава государства заслушал доклады других офицеров о ситуации на фронте, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что поездки российского лидера в штабы «Восток» и «Днепр» не готовились заранее. Бывший глава Центрального военного округа Лапин в начале апреля был командирован на передовую по приказу главы Минобороны России Сергея Шойгу. Генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в беседе с URA.RU заявил, что Лапина отправили на фронт для обеспечения сил спецоперации оружием перед грядущим контрнаступлением украинской армии. Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» Херсонской области, где узнал у военных об обстановке на фронте. Также президент поздравил военнослужащих с пасхой и подарил им копию иконы, которая, как заявил российский лидер, принадлежала одному из успешных министров обороны Российской империи. Позже в пресс-службе Кремля сообщили о визите в Луганскую народную республику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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