Путин встретился с генералом Лапиным на фронте. Видео

18 апреля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Александр Лапин (на фото) доложил Владимиру Путину о ситуации на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин встретился с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. Встреча прошла во время визита российского лидера в ЛНР. Владимир Путин встретился с генералом Лапиным и принял от него доклад об обстановки на луганском направлении по прибытии в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Также глава государства заслушал доклады других офицеров о ситуации на фронте, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что поездки российского лидера в штабы «Восток» и «Днепр» не готовились заранее. Бывший глава Центрального военного округа Лапин в начале апреля был командирован на передовую по приказу главы Минобороны России Сергея Шойгу. Генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в беседе с URA.RU заявил, что Лапина отправили на фронт для обеспечения сил спецоперации оружием перед грядущим контрнаступлением украинской армии. Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» Херсонской области, где узнал у военных об обстановке на фронте. Также президент поздравил военнослужащих с пасхой и подарил им копию иконы, которая, как заявил российский лидер, принадлежала одному из успешных министров обороны Российской империи. Позже в пресс-службе Кремля сообщили о визите в Луганскую народную республику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин встретился с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Александром Лапиным. Встреча прошла во время визита российского лидера в ЛНР. Владимир Путин встретился с генералом Лапиным и принял от него доклад об обстановки на луганском направлении по прибытии в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Также глава государства заслушал доклады других офицеров о ситуации на фронте, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что поездки российского лидера в штабы «Восток» и «Днепр» не готовились заранее. Бывший глава Центрального военного округа Лапин в начале апреля был командирован на передовую по приказу главы Минобороны России Сергея Шойгу. Генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в беседе с URA.RU заявил, что Лапина отправили на фронт для обеспечения сил спецоперации оружием перед грядущим контрнаступлением украинской армии. Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» Херсонской области, где узнал у военных об обстановке на фронте. Также президент поздравил военнослужащих с пасхой и подарил им копию иконы, которая, как заявил российский лидер, принадлежала одному из успешных министров обороны Российской империи. Позже в пресс-службе Кремля сообщили о визите в Луганскую народную республику.