Британский военный описал стратегию ВСУ при контрнаступлении

Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления может быть схожа с тактикой, используемой летом 2022 года. Тогда они озвучивали планы по нападению на Херсонскую область, а удар нанесли по другому направлению. Такое мнение высказал бывший командир одного из британских батальонов Бен Барри.
«У украинцев есть много вариантов: когда атаковать, нанести ли один большой удар или нанести несколько ударов, а также выбрать их последовательность. Украинские силы могут применить стратегию, использованную прошлым летом. Тогда Киев озвучивал планы по штурму Херсонской области, однако ударил по совершенно другому направлению», — передает слова бывшего военного издание
Бен Барри отметил, что основная цель ВСУ направлена на подрыв способности армии России отражать атаки. Во время контрнаступления Киев будет использовать одновременно и обман, и сложность, и скорость проведения операции.
Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время и имеется три стратегии. Возможным направлением атаки может стать город Мелитополь. Позднее в Киеве озвучили необходимые условия для проведения операции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все зависит оружия, которое должны поставить союзники.
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