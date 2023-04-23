Британский военный описал стратегию ВСУ при контрнаступлении

WSJ: ВСУ при контрнаступлении может использовать тактику 2022 года

23 апреля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Украинские силы могут применить стратегию, использованную прошлым летом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления может быть схожа с тактикой, используемой летом 2022 года. Тогда они озвучивали планы по нападению на Херсонскую область, а удар нанесли по другому направлению. Такое мнение высказал бывший командир одного из британских батальонов Бен Барри. «У украинцев есть много вариантов: когда атаковать, нанести ли один большой удар или нанести несколько ударов, а также выбрать их последовательность. Украинские силы могут применить стратегию, использованную прошлым летом. Тогда Киев озвучивал планы по штурму Херсонской области, однако ударил по совершенно другому направлению», — передает слова бывшего военного издание The Wall Street Journal . Бен Барри отметил, что основная цель ВСУ направлена на подрыв способности армии России отражать атаки. Во время контрнаступления Киев будет использовать одновременно и обман, и сложность, и скорость проведения операции. Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время и имеется три стратегии. Возможным направлением атаки может стать город Мелитополь. Позднее в Киеве озвучили необходимые условия для проведения операции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все зависит оружия, которое должны поставить союзники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления может быть схожа с тактикой, используемой летом 2022 года. Тогда они озвучивали планы по нападению на Херсонскую область, а удар нанесли по другому направлению. Такое мнение высказал бывший командир одного из британских батальонов Бен Барри. «У украинцев есть много вариантов: когда атаковать, нанести ли один большой удар или нанести несколько ударов, а также выбрать их последовательность. Украинские силы могут применить стратегию, использованную прошлым летом. Тогда Киев озвучивал планы по штурму Херсонской области, однако ударил по совершенно другому направлению», — передает слова бывшего военного издание The Wall Street Journal. Бен Барри отметил, что основная цель ВСУ направлена на подрыв способности армии России отражать атаки. Во время контрнаступления Киев будет использовать одновременно и обман, и сложность, и скорость проведения операции. Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время и имеется три стратегии. Возможным направлением атаки может стать город Мелитополь. Позднее в Киеве озвучили необходимые условия для проведения операции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все зависит оружия, которое должны поставить союзники.