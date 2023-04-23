В Киеве назвали условие для контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению при наличии оружия

23 апреля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Украина потребовала больше оружия для начала контрнаступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут готовы к началу контрнаступления, когда получат оружие. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «На сегодняшний день все зависит от партнеров, когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов в интервью итальянской газете La Stampa. Он также призвал союзников быть «более усердными» в вопросе поставок вооружения. В апреле Минобороны Украины объявило о готовности к контрнаступлению. Однако, по мнению старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, военного корреспондента Александра Матюшина, на запорожском направлении ВСУ смогут попытаться прорвать только первую линию российской обороны, так как дальше их ждет тупик. Немецкий журналист Пол Ронцхаймер предположил, что по мере истощения армии президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный договор с Россией, после которого Киев лишится части земель.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут готовы к началу контрнаступления, когда получат оружие. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «На сегодняшний день все зависит от партнеров, когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов в интервью итальянской газете La Stampa. Он также призвал союзников быть «более усердными» в вопросе поставок вооружения. В апреле Минобороны Украины объявило о готовности к контрнаступлению. Однако, по мнению старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, военного корреспондента Александра Матюшина, на запорожском направлении ВСУ смогут попытаться прорвать только первую линию российской обороны, так как дальше их ждет тупик. Немецкий журналист Пол Ронцхаймер предположил, что по мере истощения армии президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный договор с Россией, после которого Киев лишится части земель.