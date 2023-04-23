Названы 10 способов избавиться от отеков по утрам

Sport24: отеки по утрам можно снять употреблением калия

23 апреля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

С отеками можно бороться, употребляя питьевую воду Фото: Александр Елизаров © URA.RU Избавиться от утренних отеков, вызванных различными причинами, можно при соблюдении десяти простых правил. Если все они не помогают, необходимо обратиться к врачу. «Не ешьте соленые продукты перед сном. Соленая пища может привести к задержке воды в организме, что провоцирует появление отеков», — пишет Sport24. Издание рекомендует пить достаточно воды, увеличить потребления калия, который в большом количестве содержится в бананах и апельсинах. Побороть отеки также помогут физические упражнения, ношение компрессионных чулков, лимфодренажные прыжки, умывание кубиком льда. При стойких отеках, которые сопровождаются другими симптомами, лучше обратиться к врачу. В первую очередь рекомендуется консультация кардиолога или нефролога. Отеки с покраснением или зудом требуют внимания ревматолога, дерматолога или гастроэнтеролога. Ранее нефролог клиники Мейо в США Иван Портер посоветовал продукты, которые помогут предотвратить образование камней в почках. Он выделил среди овощей и фруктов арбузы и огурцы с помидорами.

Избавиться от утренних отеков, вызванных различными причинами, можно при соблюдении десяти простых правил. Если все они не помогают, необходимо обратиться к врачу. «Не ешьте соленые продукты перед сном. Соленая пища может привести к задержке воды в организме, что провоцирует появление отеков», — пишет Sport24. Издание рекомендует пить достаточно воды, увеличить потребления калия, который в большом количестве содержится в бананах и апельсинах. Побороть отеки также помогут физические упражнения, ношение компрессионных чулков, лимфодренажные прыжки, умывание кубиком льда. При стойких отеках, которые сопровождаются другими симптомами, лучше обратиться к врачу. В первую очередь рекомендуется консультация кардиолога или нефролога. Отеки с покраснением или зудом требуют внимания ревматолога, дерматолога или гастроэнтеролога. Ранее нефролог клиники Мейо в США Иван Портер посоветовал продукты, которые помогут предотвратить образование камней в почках. Он выделил среди овощей и фруктов арбузы и огурцы с помидорами.