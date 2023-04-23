23 апреля 2023

РВ: кадры из окопов показали, почему ВСУ будет тяжело наступать. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окопы подразделения "Пятнашка" на передовой. Марьинка, автомат калашникова, окопы
Залитые дождем траншеи осложняют наступление ВСУ в Запорожье, военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Размытая почва и залитые дождем траншеи осложняют наступление ВСУ в Запорожье. Об этом сообщили военкоры, опубликовав видео с окопами украинских солдат, заполненных грязью и дождевой водой.

«Кадры из окопов ВСУ на Запорожском фронте: размытая почва и залитые дождем траншеи показывают, почему сейчас тяжело наступать», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры уточнили, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже заявил по итогам разговоров на базе НАТО Рамштайн, что контрнаступление ВСУ могут отложить на месяц или два из-за дождливой погоды.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что контрнаступление уже началось. По мнению военных экспертов, оно закончится неудачей для украинских сил. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина не сможет провести свое контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Размытая почва и залитые дождем траншеи осложняют наступление ВСУ в Запорожье. Об этом сообщили военкоры, опубликовав видео с окопами украинских солдат, заполненных грязью и дождевой водой. «Кадры из окопов ВСУ на Запорожском фронте: размытая почва и залитые дождем траншеи показывают, почему сейчас тяжело наступать», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры уточнили, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже заявил по итогам разговоров на базе НАТО Рамштайн, что контрнаступление ВСУ могут отложить на месяц или два из-за дождливой погоды. Ранее в Минобороны Украины заявили, что контрнаступление уже началось. По мнению военных экспертов, оно закончится неудачей для украинских сил. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина не сможет провести свое контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...