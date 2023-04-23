РВ: кадры из окопов показали, почему ВСУ будет тяжело наступать. Видео

24 апреля 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Залитые дождем траншеи осложняют наступление ВСУ в Запорожье, военкоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Размытая почва и залитые дождем траншеи осложняют наступление ВСУ в Запорожье. Об этом сообщили военкоры, опубликовав видео с окопами украинских солдат, заполненных грязью и дождевой водой. «Кадры из окопов ВСУ на Запорожском фронте: размытая почва и залитые дождем траншеи показывают, почему сейчас тяжело наступать», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры уточнили, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже заявил по итогам разговоров на базе НАТО Рамштайн, что контрнаступление ВСУ могут отложить на месяц или два из-за дождливой погоды. Ранее в Минобороны Украины заявили, что контрнаступление уже началось. По мнению военных экспертов, оно закончится неудачей для украинских сил. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина не сможет провести свое контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды.

Размытая почва и залитые дождем траншеи осложняют наступление ВСУ в Запорожье. Об этом сообщили военкоры, опубликовав видео с окопами украинских солдат, заполненных грязью и дождевой водой. «Кадры из окопов ВСУ на Запорожском фронте: размытая почва и залитые дождем траншеи показывают, почему сейчас тяжело наступать», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры уточнили, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже заявил по итогам разговоров на базе НАТО Рамштайн, что контрнаступление ВСУ могут отложить на месяц или два из-за дождливой погоды. Ранее в Минобороны Украины заявили, что контрнаступление уже началось. По мнению военных экспертов, оно закончится неудачей для украинских сил. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина не сможет провести свое контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды.