Педагоги в городе ХМАО заявили о давлении со стороны департамента образования

Учителя заявили о давлении со стороны департамента образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) педагоги школы №13 заявили о давлении со стороны городского департамента образования. Его представители посещают уроки после инцидента с участием матери ребенка-инвалида, учительницы и руководства учреждения. Педагоги опубликовали коллективное обращение в соцсетях.

«Хотелось бы узнать, на каком основании еженедельно на уроках учителей 13 школы присутствуют представители департамента? Вы не ознакомили учителей с графиком посещения, ваши представители не составляют акты посещения уроков (это открытые уроки), входят в класс после начала урока, что строго запрещено. Хотите увидеть на уроках нарушение профессиональной этики педагогов? Данные действия мы расцениваем как элемент давления на педагогов с целью их дискредитации после выявленных нарушений в деятельности руководства школы», — сообщается в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». Анонимный пост опубликован от имени педагогического коллектива школы.

Автор также обратился в адрес врио директора департамента с просьбой посетить незапланированный педсовет. В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали педагогов. «Приходится соглашаться с автором обращения, совершенно не педагогически поступают проверяющие из департамента образования», — написал пользователь с ником Ильшат Фамилия. «А что у вас есть что скрывать? Честному, грамотному, профессионалу педагогу нечего скрывать. Поддерживаю департамент!» — поделился Максим Северин.

На электронный адрес департамента образования администрации Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске мать пятиклассницы-инвалида, пожаловалась на травлю со стороны учительницы. Педагог Мария Неподобная, в адрес которой было выдвинуто обвинение, обратилась с жалобой на руководство школы и администрацию города к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил провести проверку.