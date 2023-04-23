Свердловчане заметили в небе редкое природное явление. Фото

В Верхнем Тагиле заметили полярное сияние

24 апреля 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Свердловчане заметили полярное сияние возле Вогульского водохранилища (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Верхнего Тагила (Свердловская область) заметили в небе в полярное сияние. Снимками очевидцы поделились в соцсети. «Вечером 23 апреля в небе можно было наблюдать полярное сияние. Фото сделано возле Вогульского водохранилища», — рассказал очевидец в сообществе «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в небе над Ревдой заметили необычное свечение, которое периодически загоралось и затухало. По словам очевидца, странные летающие объекты появлялись в одном и том же месте и пролетали по той же траектории. Также агентство рассказывало, что в жители Краснотурьинска заметили в небе северное сияние. Фото: сообщество «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте». Фото: сообщество «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте». Фото: сообщество «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте». Фото: сообщество «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте». Фото: сообщество «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Верхнего Тагила (Свердловская область) заметили в небе в полярное сияние. Снимками очевидцы поделились в соцсети. «Вечером 23 апреля в небе можно было наблюдать полярное сияние. Фото сделано возле Вогульского водохранилища», — рассказал очевидец в сообществе «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в небе над Ревдой заметили необычное свечение, которое периодически загоралось и затухало. По словам очевидца, странные летающие объекты появлялись в одном и том же месте и пролетали по той же траектории. Также агентство рассказывало, что в жители Краснотурьинска заметили в небе северное сияние.