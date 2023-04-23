23 апреля 2023

Свердловчане заметили в небе редкое природное явление. Фото

В Верхнем Тагиле заметили полярное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Свердловчане заметили полярное сияние возле Вогульского водохранилища (архивное фото) Фото:

Жители Верхнего Тагила (Свердловская область) заметили в небе в полярное сияние. Снимками очевидцы поделились в соцсети.

«Вечером 23 апреля в небе можно было наблюдать полярное сияние. Фото сделано возле Вогульского водохранилища», — рассказал очевидец в сообществе «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в небе над Ревдой заметили необычное свечение, которое периодически загоралось и затухало. По словам очевидца, странные летающие объекты появлялись в одном и том же месте и пролетали по той же траектории. Также агентство рассказывало, что в жители Краснотурьинска заметили в небе северное сияние.

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Жители Верхнего Тагила (Свердловская область) заметили в небе в полярное сияние. Снимками очевидцы поделились в соцсети. «Вечером 23 апреля в небе можно было наблюдать полярное сияние. Фото сделано возле Вогульского водохранилища», — рассказал очевидец в сообществе «Верхний Тагил Вещает» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в небе над Ревдой заметили необычное свечение, которое периодически загоралось и затухало. По словам очевидца, странные летающие объекты появлялись в одном и том же месте и пролетали по той же траектории. Также агентство рассказывало, что в жители Краснотурьинска заметили в небе северное сияние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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