23 апреля 2023

WP: слабость США позволяет ЧВК «Вагнер» создать антизападную коалицию в Африке

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
ЧВК «Вагнер» может создать антизападную коалицию в Африке, пишет WP Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

ЧВК «Вагнер» из-за ослабления США способна создать антизападную коалицию в Африке, так как бойцы компании используют свои возможности для поддержки союзников России на континенте. Об этом говорится в попавших в соцсети секретных материалах Пентагона.

«ЧВК „Вагнер“ быстро движется к созданию „конфедерации“ антизападных государств в Африке, поскольку бойцы компании используют свои военные возможности для поддержки союзников Москвы», — публикует данные секретных документов The Washington Post. Издание сообщает, что стремительное расширение влияния России в Африке тревожит американскую разведку и военных чиновников. Согласно документам, это побудило их к поиску способов противостояния ЧВК «Вагнер». Также отмечается, что США становятся слабее и теряют свое влияние на континенте.

ЧВК «Вагнер» принимает участие в спецоперации на Украине с начала ее объявления. США и страны НАТО негативно и с опаской отнеслись к активному участию бойцов компании в СВО. В отношении компании неоднократно вводились санкции, в том числе со стороны Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов заключить под стражу сербов, состоящих в ЧВК «Вагнер». Министерство финансов Америки, в свою очередь, признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.

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ЧВК «Вагнер» из-за ослабления США способна создать антизападную коалицию в Африке, так как бойцы компании используют свои возможности для поддержки союзников России на континенте. Об этом говорится в попавших в соцсети секретных материалах Пентагона. «ЧВК „Вагнер“ быстро движется к созданию „конфедерации“ антизападных государств в Африке, поскольку бойцы компании используют свои военные возможности для поддержки союзников Москвы», — публикует данные секретных документов The Washington Post. Издание сообщает, что стремительное расширение влияния России в Африке тревожит американскую разведку и военных чиновников. Согласно документам, это побудило их к поиску способов противостояния ЧВК «Вагнер». Также отмечается, что США становятся слабее и теряют свое влияние на континенте. ЧВК «Вагнер» принимает участие в спецоперации на Украине с начала ее объявления. США и страны НАТО негативно и с опаской отнеслись к активному участию бойцов компании в СВО. В отношении компании неоднократно вводились санкции, в том числе со стороны Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов заключить под стражу сербов, состоящих в ЧВК «Вагнер». Министерство финансов Америки, в свою очередь, признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.
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